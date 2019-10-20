本欄幾年前開始，在談論香港政情時，往往涉及到港人的智慧水平，當初或許有人會覺得奇怪，如今卻愈來愈多評論者認為香港正邁進低智時代。如果作真正的IQ測試，香港人在世界上肯定名列前茅，甚至有人估計會位居第一。但筆者說港人低智化，指的主要不是整體IQ水平，而是他們在判斷政治問題時，不知怎的，老是頭腦糊塗，有時像傻子般笨。

香港人過去百多年來都被視為經濟動物，貨殖之道不在人後，但政治絕非所長，獅子山精神從來與朝野之事無關。長劍短刀，各擅勝場，但不能誤用，誤用則效果適得其反。諸葛亮的長處是軍事，如果你偏叫他去唱戲；周恩來的長處是政治，你偏要他「下海」，「南枳北橘」，其不敗者，幾稀矣！

多年前筆者已經反覆強調，本地不少從政者智慧低下，泛民主派尤甚，否則如今也不會發動一場反修例運動，把香港弄到今天的光景。不過，一個手掌拍不響，香港如此沉淪，單靠泛民領頭者不足以致之，也得有大批頭腦同樣不靈光的支持者拍和，才能達致。

早前，盛傳本地一位女示威者被警察用布袋彈打爆右眼球，此事一望而知疑點重重，未經詳細查考，不可能作實。但當時大批港人信以為真，示威時更蒙着右眼，大叫「黑警還眼」，將未經證實的事當作真理，真是可憐還可笑。

如今「爆眼女」東躲西藏，像是要隱瞞甚麼，昔日歇斯底里地支持她的人，很多已不敢作聲。如今反對派又換了話題，這話題更加荒謬，說近期在海岸發現的浮屍，都是被「黑警」打死的示威者。

如果真有偌大的「黑警」集團，難道連處理屍體也不會，而聽任他們在海面漂浮，讓你我可以輕易發現？我說嘛，但凡提出一種觀點時，先得衡量一下該說法是否合乎情理與邏輯，否則只會自誤誤人！