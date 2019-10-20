最近嘅遊行集會、示威，美國星條旗特別多，要不是看到遮打花園旁邊還有舊立法會大樓，真以為遊行人士去咗美國嘅某個角落。事實上，示威者舉着美國旗遊行，希望爭取美國企喺佢哋一邊，更快通過《香港人權與民主法案》，可以借助美國霸權聲威，以制衡北京同埋特區政府。

然而，稍有點常識或略為留意時事新聞的，都知道美國佬背信棄義，尤其特朗普「美國優先」至上，退約如食生菜，想藉《人權法》向阿爺施壓，恐怕未必咁易得逞！毛澤東一窮二白時，尚且視美國為紙老虎，佢一生立世原則就得十六字真言：人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人！就係咁，教訓了美帝！嚇窒了蘇聯！

依家中國更非吳下阿蒙，會怕《人權法》？一眾漢奸走狗唔好活在過去！咪成日斷估冇辛苦，戇戇居居咁做人至得㗎！特朗普只着緊自己政治利益，乜嘢盟友、戰友統統皆廢，隨時棄如敝屣！香港乜水啊？庫爾德族一再被美國出賣就係最佳例子。

庫爾德族游擊隊為美國打生打死，開往戰場同伊斯蘭國激進組織大開殺戒，呢幾年總算有成績，伊斯蘭國逐步被肅清。不過，庫爾德游擊隊亦付出沉重代價，死傷枕藉，俘虜無數；而美國有放心上嗎？嘞！為了討好土耳其強人總統埃爾多安，特朗普早前在沒有任何預警下，突然宣布把美軍撤出敍利亞，撇清同庫爾德族嘅盟友關係！美軍撤退後，土耳其即大軍壓境敍利亞，把庫爾德殺個措手不及！

特朗普條友靠得住，真係豬乸會上樹！好心一眾禍國亂港漢奸及洋奴走狗咪咁天真，以為通過法案，香港就一天光晒！魯迅說他向來不相信國粹家道德家之類的痛哭流涕是真心，即使眼角上確有珠淚橫流，也須檢查他手巾上可浸着辣椒水或生薑汁。是以頭號漢奸黎智英話佢同情年輕人出來衝，同特朗普話關注香港民主，其手巾上同樣浸着辣椒水，佢哋即使有淚，灑的全是鱷魚淚！