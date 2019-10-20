墨西哥是全球毒品的主要貨源之一，無論其他國家花費多大人力物力在海陸空堵截毒流，若然墨西哥當局放軟手腳，結果都只會是徒勞無功。

縱然大毒梟古茲曼今年七月已被美國判處重囚，但不代表他的毒品王國因此瓦解。他曾經在庭上控訴，這場引渡和審判都是前總統涅托所做的一場戲，目的就是找他來祭旗，以保住幕後真正的最大毒梟、作風低調的贊巴達，引發一場政治風波。儘管涅托極力否認存在政黑勾結，但墨西哥民眾大多都只相信世道黑暗。

日前一宗警黑街頭槍戰，再度凸顯了墨西哥警政無能。古茲曼兒子及繼承人奧維迪奧在庫利亞坎落網，錫納羅亞販毒集團出動大批槍手和重型武器劫囚，在街頭與軍警駁火，造成幾十人死傷，逾四十名囚犯逃走，城鎮陷入血腥的惶恐之中。

然而，令當地人大為咋舌的是，政府最終居然同意釋放奧維迪奧，來換取停火及和平，結果被外界解讀成軍警「打輸了就放人」。正所謂槍桿子出政權，此例一開，墨西哥政黑分治的情況便已成定局。

事件折射出墨西哥政府沒有足夠的力量保護市民，只能屈服在黑幫淫威之下苟且偷安，試問人民以至國際社會怎能相信這麼的一個政府能有效地打擊毒害？錫納羅亞販毒集團以殘忍恐怖見稱，古茲曼特意興建一所處決別墅來震懾四方，二樓有一條長長的水道接通室外，專門用來放血，以塑造一個恐怖形象，鞏固其「統治」。而他的宿敵贊巴達則相反，不靠武嚇，而是透過賄賂買通政壇和警察，以確保他的毒品市場可以繼續貨如輪轉，他的那盤生意比古茲曼吃得更開，規模更大。

毒品經濟，構成了墨西哥金權政治的底層，單靠一兩個官員的清廉和雷厲執法，不足以撼動那些盤根錯節的黑幫集團。