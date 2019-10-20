黑色恐怖暴亂把香港拖進無政府狀態多月，近期黑色病毒更向外播散，單是十月上半月，歐洲已有兩個國家出現「港式佔領」，亞洲也有印尼等地出現倣效，遍地開花的港式橫蠻抗爭，讓那些對香港事件指指點點的西方人士切身體會了箇中滋味，也讓持雙重標準、裝聾扮盲的西方政棍再也裝不下去。好笑的是，西方勢力本想這場「恐暴」會蔓延中華大地開花，誰料現在卻在西方樂土結果，果真自作自受？！

港式恐暴在過去四個多月被外國媒體大量炒作，重點不是香港的暴亂，而是政府不回應、內地強勢打壓等。明眼人都知道，香港這場大暴亂有不少幕後推手及勢力，美國、台灣政治力量金錢與戰術支援不可少，英德政界啦啦隊更連連拍手叫好，最後才是本地反政府勢力鼓動大、中學生擔當幕前參演者。

大暴亂打得香港稀巴爛，行政癱瘓，經濟插水，連市民出行都受影響，更別提學校成了抗爭樂園。西方推手最想這些黑色病毒傳染內地，禍港前高官陳方安生月前才在國際媒體上放歪論，說的不也是「香港的經驗和情況，會改變中國大陸」。但四個多月過去，她及她的主子注定失望和絕望了，大陸及台灣人對香港的劣質民主抗爭、國際反華勢力的陰招的認知，反而比歷史每一個時期都清楚、明白，香港的黑色恐暴，令大中華痛徹心肺，但也更團結、更懂得未來應該走哪一條路。

最令人意想不到的是，港式恐暴「大招」如佔領機場、封堵道路、毀壞公共交通樞紐等，迅即傳染西方世界，過去半個月好戲接連上演，本月七日，英國環保分子發起「反抗滅絕」示威活動，參加者便效法香港恐暴，佔領機場、爬上列車頂佔領、大規模封堵道路，甚至有人用膠水把自己黏在行人路上，或者用鐵鏈將自己跟汽車鎖在一起，層出不窮的方法，令倫敦城市機場及大倫敦公共交通大受影響。

一星期後，巴塞隆拿也出現佔領道路機場的一幕，加泰羅尼亞獨立勢力支持者發起癱瘓機場行動，影響之下，巴市需取消逾百班航班，公共秩序大亂。

被打個措手不及的英國和西班牙政府反應也不慢，二話不說便出硬招：英國數天內拘捕逾千人，西班牙也高壓鎮壓，布袋彈、催淚彈全方位出動。

亞洲方面，本月初印尼擬通過針對婚外性行為的條例，把未婚同居、婚前性行為等列作非法，引發大規模示威，抗爭者的口號港人必覺得熟口熟面，「不能暫緩，必須撤回」，幾天的抗爭，已有多人死亡。

從歐洲到亞洲，都可見香港式抗爭手法的影子，足見香港這場大暴亂的禍害與威力，新加坡總理李顯龍這樣評論香港局勢：「國際勢力參與的撕裂，如果在新加坡，我們一定玩完！」李的言論某種程度反映了亞洲不少小國的擔憂。

從歐洲的強力鎮壓，亞洲的深刻反省及高度戒備，可見外國對香港這場暴亂的戒懼，政界人士是極力抗拒，民間人士則感深受其害，然後對香港的黑暴有更深一層認知──劣質、低級！