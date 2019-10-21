功夫茶：廢官無能只添煩　偷步買樓真樣衰

香港幾乎日日有暴亂，尋日九龍多區又見火光熊熊，變成敍利亞咁款。唉，港府止暴制亂無能，林鄭新一份施政報告又劣評如潮，加上問責班子民望直插谷底，淨係一個「司底驊」咋，已經夠晒神憎鬼厭。屋漏偏逢連夜雨，管治班子除咗廢柴就係神台貓屎，你話香港有乜可能雨過天青啊？

呢，施政報告提出放寬首置按揭門檻後，樓價隨即反彈。政府雖然否認托市，之不過有關政策難逃「幫人上車」嘅陰謀論，樓價必升係常識吧！咁啱得咁蹺，身兼行會成員及政制及內地事務局局長嘅聶德權，被揭發其家人喺大約一個月前買入兩個位於深水埗嘅住宅物業樓花。嘩，咁重手，難怪被質疑喺施政報告公布涉及樓市重大政策前率先入市，有利益衝突之嫌！

即係咁，聶德權到底有冇違反廉潔奉公原則呢？佢就事件向公眾致歉，話明白事件可能讓公眾有所誤會，同埋引致負面觀感，日後會更加謹慎喎。仲有日後？做高官嘅點解個個面皮厚過鱷魚皮？古人話，「非其道，則一簞食不可受於人；如其道，則舜受堯之天下不以為泰。」意思係話，如果唔係順應天理取得，就算係一碗飯也不能接受；如果係順應天理，就好似舜承堯而得天下也不過分。

簡單講句，即係人品規矩係必須堅守原則，以免引致誤會和負面觀感。作為問責高官，難道一句道歉加一句廢噏「日後會更加謹慎」就可明志：粉骨碎身渾不怕，要留清白在人間？當然，廢官仲有一招撒手鐧，就係「太極推手」，乜都唔關自己事！「聶推手」就聲大大話買樓花一事屬家人決定，佢冇參與，業權由家人擁有，佢得知交易完成後，已按既定程序申報利益喎。

各位街坊，政府事後回應，都話聶德權冇喺內部討論及參與放寬按揭貸款嘅措施，佢同普通市民一樣，唔知有關政策推出，不存在偷步問題喎。喂，廢柴政府咁講，倒好似市民誣衊高官偷步買樓，令到佢好似「啞仔伸冤，無話可說」咁淒涼！

嗱，你估市民失憶咩，當年前財爺梁錦松涉嫌以權謀私偷步買車都要落台啦，何以「聶推手」齋噏句「抱歉」就好官我自為之？再講吖，身為行會成員唔知有關決策，有冇人信先？林鄭養埋一班廢官兼行會成員所為何事？日日戇居居坐喺度孵雞仔，唔怕坐到生痔瘡？

講到尾，林鄭無能，未能身先士卒，率先垂範下台求去，仲要攬住一大堆廢柴如司底驊、聶推手當寶，如此引火焚身，唔通佢以為咁就可以化做鳳凰涅槃？功夫茶只好祝佢好運！