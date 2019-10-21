神州觀察：兩級法院鬥卸責　懶理民眾死與活

世人皆知中國足球有多不濟，球員於場上的表現一再令國人感到屈辱，慨嘆徒擁十幾億人竟無法湊齊一支似樣的隊伍。其實辦法並非沒有，至少在內地廣布的機關衙門當中，就潛藏着眾多「踢皮球」高手，若是把他們召集起來，奪取世界盃冠軍怕亦指日可待。

內蒙古牙克石市一名張姓男子，二十三年前因與他人發生土地轉讓糾紛訴諸呼倫貝爾市中級人民法院，一審並獲得勝訴，期間有人不服判決，數次上訴至內蒙古高級法院，誰知竟再無下文。此後張某便輾轉奔波於兩院之間，動輒跨越上千公里討要判決結果，誰知一跑就是十多年，兩院更將其當作皮球一般踢來踢去，就是不理對方訴求。

更叫人氣憤的是，內蒙古高院其實於二○○○年就已審結此案，並作出駁回上訴、維持原判的決定，同時稱已將判決書委託呼倫貝爾中院送達張某，惟中院堅稱從未收過相關判決書，着張某再往高院打探。雙方就這樣你推過來，我推過去，誰也不肯承認責任。最慘的就是張某，不但從事發時的中年漢子跑到如今的鬚髮皆白，判決書一日未拿到，權益仍無法追討，多年來為此付出的各種損失，更不知該向誰討要。

官家動動嘴，百姓便需跑斷腿，這就是當下內地社會的無奈現實，亦是當局所指的推諉扯皮、不思進取的懶政怠政作風造成的結果。雖然中央再三告誡強調，官員幹部也好，各級行政職能部門也好，不能只佔位子不做事，只求自己舒服而不管群眾死活，任由小事拖大，大事拖炸，偏偏總是有人聽不進去。說到底，是他們從來也未將民眾的利益當回事，所謂人民公僕永遠都是糊弄百姓的口號。

亦正因為這樣，內地各類民生事務中總難杜絕行政「踢皮球」亂象。同是在內蒙古，有女子的身份被盜用十三年，以致學籍、銀行、保險等資料皆被注銷，生活工作麻煩纏身，卻一直投訴無門，遭遇叫人唏噓。雲南鎮雄縣有民眾就自家林場權屬問題向政府申訴十一年無果，從而揭發當地林業局、不動產登記中心、森林公安等多部門尸位素餐，百般刁難之醜態，當局漠視民眾利益完全不需掩飾。

事實上，行政職能部門的不作為、鬥卸責行為亦是腐敗的一種，有些甚至明顯存在貪污斂財或包庇犯罪、草菅人命問題。遼寧有幾百口「扶貧井」淪為廢井，雖經央視曝光多年仍舊無人理會；甘肅耗資十六億元的「扶貧公路」隱患處處，諸多部門不是借故迴避，就是強調與自己無關，吃相何其難看。至於司法系統頻出的冤假錯案、「保護傘」等腐敗行為，更不需多言，看看孫小果案的進展，就一切盡在不言中了。