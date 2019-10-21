正論：台灣拒收疑兇　政治凌駕公義

港男陳同佳涉嫌在台灣殺害香港女友，事件猶如「蝴蝶效應」引發軒然大波。在反修例暴亂愈演愈烈之際，陳同佳將於後日刑滿出獄，並去信特首表示願意赴台自首。一宗悲劇本來可以迎來相對令人釋懷的結局，可惜台灣當局政治凌駕一切，反咬港府「別具用心」，不惜犧牲公義，拒絕陳同佳入境。

案發於去年二月，陳同佳疑在台北殺害同行香港女友並在當地棄屍，然後返港。事件經當地傳媒大肆報道後，陳同佳在香港落網，但由於港府沒有法律基礎在香港檢控台灣殺人案疑犯，香港與台灣亦無刑事法律互助，只能對陳控以較輕的盜竊及洗黑錢罪名。特首林鄭月娥藉機提出修訂《逃犯條例》填補法律漏洞，後事如何，大家清楚不過。

如今，陳同佳主動提出自首承擔罪責，總算對死者家屬有個交代，這件兇殺案原可畫下句點，偏偏台灣方面無風起浪。陸委會形容港府「推卸責任、刻意放棄司法管轄權、別具用心」，又批評港府至今未有提供案件任何在港證據，要求雙方應即時進行司法互助合作，台灣移民署甚至禁止陳同佳及協助他的牧師入境。問題是，港台之間根本沒有司法互助協議，港府如何配合？這不是強人所難甚至是強詞奪理是甚麼？

最可笑的是，同一個蔡英文政府，今年二月還表示對港府修例「樂觀其成」，甚至「肯定這是一個進步的立法」，士林地檢署早就發出通緝令，意味陳同佳一入境即會被捕。又是這個蔡英文政府，數月後即換了另一副嘴臉，同一條修例由過去的「進步立法」變成「送中惡法」，今日的我打倒昨日的我，令人嘆為觀止。現在還要提出無中生有的司法互助，說穿了，無非玩弄政治伎倆。一來，蔡政府可繼續在香港反修例一事上抽水，為自己製造連任籌碼；二來，若港府屈從，民進黨又可同本港反對派裏應外合，反對派又可大肆炒作「港人港審」那套歪理。

其實，撇開所有歪理，只看案件本質，真理不辯自明。若陳同佳在台灣殺人並在當地落網，他在台灣受審便殆無疑問，現在只不過因為他潛逃返港才橫生波折，既然肯自動投案，蔡英文政府又何苦諸多阻撓，令公義無法彰顯，死者無法安息？綠營動輒將人權公義掛在嘴邊，擺出大義凜然狀，實際上講一套做一套，政治操作、選舉操作壓倒一切，難怪連前總統都看不過眼，批評蔡政府自我閹割司法管轄權，棄人權與人命於不顧，非常惡劣。

須知道，香港奉行普通法，刑事司法管轄權奉行屬地原則，倘香港有權審理港人在外地干犯的殺人案，這是「屬人原則」而非屬地原則，推而廣之，豈非所有香港人在外國犯法，香港都有權審理？試問哪個國家或地區會將司法審判權雙手奉送給香港？

凱撒的歸凱撒，上帝的歸上帝。台灣當局應以事論事，政治不應凌駕公義，更不應連是非黑白都顛倒，甚至連疑兇自首都拒絕。不管兩岸關係如何，請暫且放下政治成見，讓含冤枉死者安息。