世界視線：修正案連消帶打　約翰遜勉強招架

英國下議院剛過去周六的特別會議戲劇性地結束，首相約翰遜絕妙地被一項修正案擊敗。其脫歐新方案在表決之前，遭到前保守黨議員利凱輝提出的修正案「廢武功」，逼得約翰遜立即釜底抽薪，中止了表決程序。該修正案限令政府必須完成所有立法的細節和工作，脫歐協議才算正式生效，意味脫歐方案即使當日獲得通過，也只具象徵意義而沒有法律效力。

與此同時，表決失敗觸發連鎖反應，上月通過的《彭浩禮法案》列明政府若無法在周六會議當日或之前通過脫歐協議，就必須向歐盟提出呈請，要求延遲脫歐三個月，變相動用法令的力量阻止約翰遜如期在月底實現無協議脫歐。鑑於距離脫歐死線只得十餘天，約翰遜不得不接受現實。雖然事前擺出一副違抗法令的姿態，但他最終都趕在死線之前致函歐盟，要求延遲脫歐限期。不過，此舉當然絕非出自真心，他拒絕在該信件上簽名，並且附上第二封信，解釋不簽名的原因；另寄一封有署名的信件，向歐盟表明再度延期並非解決脫歐問題的辦法。

約翰遜三信齊發，既可避開了首相不遵守法令的指摘，又可再度強調自己要如期脫歐的決心，化解了《彭浩禮法案》的攻勢。如果歐盟願意為他撐腰，拒絕推延脫歐限期，這將有利他周一再戰國會。據指約翰遜本已籌夠三百二十票支持，議長白高漢亦願意將其關鍵一票投給他，代表他本來有十足把握通過新方案。然而，勝利的希望稍縱即逝，《利凱輝修正案》中途殺出，改變了政治條件，那些臨時拉攏的議員極有可能會變卦，令約翰遜不夠票。新方案周一再闖國會，勢成一場更大的賭博。

若然約翰遜無法在月尾前破解修正案的緊箍咒，國會又施詭計阻止了硬脫歐發生，那麼擺在他眼前的選擇就只餘下提前大選而已。英國人已受夠了蹉跎，受夠了國家因政爭陷入停擺，受夠了前路茫茫與迷惘，提前大選卻延長了煎熬。當罪魁禍首是全體議員的時候，選民又可以用選票懲罰誰呢？亂局的最大贏家，正是在下議院沒有議席的脫歐黨，黨魁法拉杰已蠢蠢欲動，謀取首相之位。