澳門籌辦離岸金融中心，這是國家在決定大灣區發展規劃中新提議的。現時推行，也反映出國家對反修例事件中香港的轉變失去信心。除香港之外，要將澳門發展成另一個離岸金融中心，以防香港國際金融中心出現大問題時可能帶來的危機。在這新的布局裏，大灣區便有四個金融中心，香港、澳門是國際性的離岸中心；廣州是在岸的內地金融中心；深圳則是介乎廣州與香港之間，在國際化與離岸業務方面進行試驗。因此，香港國際金融獨大的局面便會改變。

香港的優勢來自中國內地因素。一是內地資金，包括在國外循環部分，主要集中於香港，成為香港運作資金的基礎；二是因為內地因素，國外資金和融資投入內地前後和期間，都會利用香港的金融和相關專業服務，因而成為香港金融服務的主要需求來源之一。

香港的劣勢是市場淺窄，主要是建基於股票交易（以A股為主）的金融服務、證券化與衍生工具的相關業務。相比新加坡，股票及相關服務過大，其他金融業務發展過小，投機賭博性質大於對實質經濟的服務，也因此導致金融業侵蝕實質經濟的發展空間，容易變成股票金融與房地產的泡沫式發展。與倫敦、紐約等深厚的金融市場，以及相關服務業、實質經濟相互促進發展，相差極遠。

在今次反修例事件之後，中美矛盾明顯化，美國更不惜針對香港。今後中美新冷戰的演變，首先將會衝擊金融市場。若美國強迫中國企業從美國股市撤走，一是它們會回歸內地滬深市場和香港市場；二是美國會順勢打擊香港股市，以畢其攻華企業之功。香港股市為主的金融市場不易應付美國不停的挑戰。

香港談金融市場深化許多年，一如早年談產業多元化一樣，受困於既得利益者和政府的不作為，全無進展。即使人民幣離岸市場，也是多年沒有成果。

澳門建立離岸金融市場，一方面給中國內地資金及國外循環資金多一條出路，分散集中於香港的風險；二是市場創建，可擺脫國際既得利益者的控制，重新按澳門與國家利益來建設制度和規矩；三是可與人民幣離岸市場結合起來，甚至使用中國獨立的國際收支系統，迴避美國的控制；四是與一帶一路發展相配合，讓中國資金與一帶一路國家的項目和貿易融資與保險等結合，從而開拓全新市場。

從小開始做起，並以制度創新和市場需求兩方面入手，澳門的發展機會極大，且與香港既可競爭，也可合作。