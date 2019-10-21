這些年，北京多次表示，世界正面臨百年未有之大變局，中國的強勢發展、堅持中國特色社會主義道路、完成中華民族的復興大業和中美關係發生逆轉。山姆大叔鎖定中國已成最大競爭對手，不惜啟動「新冷戰」也要遏制、打壓以至擊垮中國，正與這個大變局疊加在一起，成為其中最主要的時代內容和挑戰，此關乎中美乃至世界文明發展的命運。

按照西方和美國人的經驗總結、自身興起、主導世界秩序的思維定式，他們判斷和應對這場大變局一向脫不開「修昔底德陷阱」的路數，他們目前和今後所做的一切，都是要按照這個「陷阱」把中國打壓下去，最好能分裂肢解，永絕後患。

中南海當然明白這個「陷阱」，明白美國和西方的目的及套路，知道前路多艱險，搞不好，中國強國崛起、民族復興會遭重挫。目前，北京的戰略方向是盡量避免「硬碰」，一再宣稱中國的崛起不會掉進「修昔底德陷阱」、不會導致戰爭，中國始終堅持和平發展，北京還提出了「人類命運共同體」，從本質上區隔自己的「強國之路」與過往的「大國競爭、權力轉移」完全不同，以此展示自己的胸襟、理性和包容。

然而，這些會不會是北京的一廂情願呢？當然「會的」。不過，我們從中可以看出為甚麼在今次中美貿易戰中，在面對香港暴亂問題上，北京採取了明顯軟弱和退讓的方針，明顯不敢和美國強硬較量。北京只會口頭上、戰術上根據某種形勢作出硬一點兒的表示，在戰略大局上明顯怯戰，顧慮重重。

面對百年未有之大變局，中國還要解決內部的國家治理問題、解決深化改革和更加開放的問題，而這些問題又是內外相通的，是要回應由美國、西方建立主導了逾二百年的國際規則正在改變和重建的挑戰。對此，美國、西方也早已積累了豐富的經驗和辦法，軟硬兼施的令中國這樣的新興國家在尋求變革發展之路時犯「顛覆性錯誤」。最須警惕的是，這樣的錯誤通常不是一下子就犯的，而是在小錯不斷、方向迷失、畏敵如虎時鑄成大錯，這樣的陷阱更可怕也。