美國處心積慮炮製《香港人權與民主法案》，到底所為何事？維護香港人權與民主？別天真了。通過國內法例干預別國事務，進行長臂管轄，正是美國的慣技，今次對香港舞劍，劍鋒指向北京，是其遏華戰略一步棋，一來對北京施壓添亂，二來為貿易談判增添籌碼。可見香港只是美國手上一顆棋子，所謂維護人權與民主，純屬騙人鬼話，只有那班漢奸和白癡才會相信。

美國要維持世界霸權，必然要千方百計阻止中國崛起，但因為中國內地不容易滲透，貿易戰又相持不下，真刀真槍更不敢，所以只好將目標轉向香港。在一國兩制下，香港儼如化外之地，最容易被外部勢力滲透，加上洋奴漢奸充當帶路黨，無知群眾充當爛頭蟀，美國以華制華才會如此得心應手。

無數事實證明，凡是美國插手的地方，無不亂象叢生，民不聊生，香港也不會例外。顏色革命無法達到奪權目的，美國隨即炮製《香港人權與民主法案》，等於對五勞七傷的香港再插一刀，用心何其歹毒，而不少香港人還拍手叫好，簡直匪夷所思。該條例最惡毒之處是，香港每年都要通過美國審查，才能獲得特殊關稅地位，美國更可以隨時羅列罪名例如損害人權自由民主等等，制裁中港官員，包括凍結資產和禁止入境。美國企圖藉此製造寒蟬效應，誰不聽話，就對付誰，這分明是恐嚇勒索，豈止干預內政。莫非美國已經將香港當成了第五十一州？

面對美國恃惡行兇，中國外交部發言人照例譴責一番，指相關條例「顛倒黑白、助紂為虐」。可惜，這種蒼白無力的外交詞令說了等於沒說。中國沒有能力反制嗎？未必，關鍵在於敢不敢出手而已。目前中國也許還無法直接制裁華府及其官員，但對付漢奸走狗綽綽有餘，美國威脅凍結中港官員資產，中國何不照辦煮碗，凍結漢奸走狗資產？老虎屁股不敢摸，難道連走狗尾巴也不敢碰？