十年河東，十年河西，說的是盛極而衰的道理，西方文明及勢力主宰世界近百年，也到了強弩之末。今年G7峰會完結後，東道主法國總統馬克龍對駐外大使發表演說，他提醒切勿忽視中國、俄羅斯和印度等新興力量崛起，西方霸權可能到了終結之時。無獨有偶，退出G8的俄羅斯，總統普京也認為西方的主導地位正在終結。

中國是世界第二大經濟體，印度正步向世界第三大經濟體。普京認為任何國際組織缺少像中印這樣的經濟大國，都不會有太大的意義，G7組織並不能有效解決國際問題，土耳其、中國和印度應該加入比G7更大的類似集團，像二十國集團（G20）便是當今最具代表性的經濟協調國際組織。

世界秩序及權力中心正在洗牌，法國黃背心運動促使馬克龍反思，市場經濟走了歪路，導致嚴重貧富不均和兩極分化，打亂政治秩序。而英國脫歐後，歐洲一體化瀕幻滅，歐盟和美、俄以及新興力量國家的關係需要調整。特朗普的激進單邊主義，令北大西洋公約國家夥伴關係出現裂痕，北約今非昔比，歐洲依靠美國守護的日子不復存在。

馬克龍為法國找尋新出路，保持多邊主義，即使代表與美國漸行漸遠，也要在亞洲扮演平衡角色，亦要更重視印度太平洋區域事務。馬克龍看得到的，相信其他歐洲國家也知道，只是家家有本難唸的經。像英國即將脫歐，更加要向大哥美國靠攏，打好關係，加速達成自由貿易協定，這是英國重塑與全球貿易關係的重要第一步。中美貿易戰變幻莫測，時好時壞，英方慎防押錯注，對中方頂多是敬而遠之，而在香港問題上，更加仿似與美國同一鼻子出氣。

西方對中國的態度漸趨分歧，美國想遏華，歐洲想摸索一段新關係，未來還有太多變數，唯一可肯定的是，時代的天秤，正在向東方傾斜。