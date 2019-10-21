一個人政治上腦，滿腦子陰謀論，完全失去理性思考能力，這種人會變得反智；一個地方政治上腦，多麼善意的事情都曲解成居心叵測，上綱上線，這種地方注定沒有前途。在政治上腦方面，香港和台灣堪稱難兄難弟，歪理之多令人嘆為觀止。

港男陳同佳涉嫌在台灣殺害女友，由於案發地在台灣，證據也在台灣，而香港司法所能行使的域外法權，只限於涉及侵犯兒童性罪行，部分商業罪案、盜竊勒索、行賄以及人權案等，兇殺案並不包括在內，此所以林鄭才會乘機提出修訂《逃犯條例》草案。

結果，修例引發軒然大波，陳同佳最終只能以盜竊洗錢等較輕罪名在港被起訴，本周刑滿獲釋，難得這位年輕人迷途知返，願意主動向台灣自首，對死者家屬總算有個交代。偏偏蔡英文政府政治上腦，認定港府有陰謀，反叫港府自行審訊，並一口咬定陳同佳在港已密謀犯案，足以在港定罪云云。陸委會更叫囂港府將所有證據交出來，否則不讓陳同佳入境。

見過荒謬的，未見過如此荒謬的。一宗發生在台灣的兇殺案，士林地檢署早已發出通緝令，意味疑兇一入境即被捕，只因港台兩地無引渡協議才令公義不得伸張，豈有疑犯自首歸案都會拒絕之理？更可笑的是，綠營喉舌歪理連篇，指台灣司法機關在港府沒有提供相關罪證、沒有司法合作下，即使陳同佳來台投案也無法查下去，那麼，士林地檢署的通緝令算甚麼？

大家必定記得，案發之初，「反送中」仍未爆發之際，同一個蔡政府持有截然相反的態度，不但要求港府盡快將疑犯送來，台灣法務部甚至表示對港府修例「樂觀其成」，還指「肯定這是一個進步的立法」，這不過是今年二月的事而已，相關新聞仍能在網上搜索到。蔡政府以今日的我打倒昨日的我，政治利益凌駕一切，不是政治上腦是甚麼？

可以看見，「反送中」將香港攪得周天寒徹，背後除了有美國的身影，台灣民進黨的教路和支援同樣少不得。這從今年五月陸委會大改口風，指「在赴港或在港台灣人被移送到中國大陸的威脅排除之前，台灣政府都不會同意移交陳同佳」已可見一斑。更別說暴力攻陷立法會一幕，活脫脫就是太陽花學運翻版。

現在好了，條例撤回了，陳同佳願意主動投案了，台灣還有甚麼理由拒收呢？前總統馬英九都忍不住批評，蔡政府為獲取政治利益，繼續利用「反送中」來做選舉操作，不惜犧牲司法管轄權和正義，實在太惡劣。開口閉口人權法治公義的蔡政府，其實選舉利益大於一切，你們不覺得羞恥嗎？