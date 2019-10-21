特首林鄭月娥新一份施政報告，最大亮點在房屋政策，容許首次置業者可以承做九成按揭，購買價值八百萬元以下的房子，而且首置者還不一定要通過銀行的供款壓力測試。為了幫助市民「上車」，林鄭政府可謂無所不用其極。

一場反修例運動把香港弄得滿目瘡痍，特區政府亟欲挽救人心，大抵可以肯定，假如沒有這場運動，林鄭班子不會推出如此急進的置業計劃，但新藥是否就能對症？委實教人存疑。

過去二十多年，香港不少從政者與政評者都不懂為民情把脈，碰到民怨不知從何而來，就胡亂找個理由，勉強拼湊牽就便解釋過去，甚至不理會提出的理由是否互相矛盾。

一九九八至二○○五年，香港民怨極大，二○○三年更觸發史無前例的五十萬人示威。其時民生凋疲的原因千頭萬緒、不一而足，但當時不少港人傻不楞登，只歸咎於特區政府推出的「八萬五」房屋政策導致樓價大跌，而樓價大跌就引起百業蕭條。

是否因為「八萬五」政策而推低樓價，當中可議者甚多，我姑且權當如是，先好好為持此論者梳理一下他們的思維邏輯。若依照上述說法，回歸後頭七、八年的民怨當真因為樓價下跌而來，按道理只要樓價上升，就該人人喜上眉梢才是。

近幾年，香港的民怨再度沸騰，到今年更是一發不可收拾，面對洶湧群情，很多評論者找不出原因，又簡單地歸咎於樓價，今趟卻與九七年之後不同，竟怪罪於樓價大升，使很多人買不到房子云云。

如此一來，在香港做政府官員、做政評人實在容易，只要有民怨，不必問其他原因，必定指出是錯在樓價便行。它升，你就說這是民怨的禍端；它跌，你也說它是禍端；若將來樓價不升不跌，呵呵！也行，你就說它牛皮悶蛋，使港人埋怨市道太沉寂吧。