民生多艱，民心虛怯，皆因特區政府「止暴制亂」無能，已經一一寫在牆上。事實上，反修例風暴已持續逾四個月，市民的日常生活嚴重受擾，港鐵日日提前十點收車，而每逢周六、日，必因遊行搞事，港鐵車站更隨時會關閘，人心惶惶，再咁亂下去，林鄭想「雨過天青」，認真係癡人說夢！

呢！被轟為「廢官」嘅問責班子主要官員民望直插谷底，醜聞不絕，有高官家人又疑涉偷步買樓，喺咁嘅時勢，仲為林鄭添煩添亂，認真攞膽！當然，更不堪嘅係，長期民望「墊司底」嘅律政司司長鄭若驊，佢尸位素餐，霸住毛坑不拉矢，又不知羞恥為何物！德不配位，無知無畏，面皮厚過犀牛皮，「我自巋然不動」，屎坑崩於前而色不變，就係唔肯走！披一身臭，總之都係要「服務」市民！

嗱！林鄭日前接受電台訪問時，仍然死撐自己及其管治班子並非戀棧權位。唉，一個二個民望低殘成咁，根本想「留班」都冇資格，咁都唔算戀棧又係乜呢？唔通又係「留低比起身更困難」，唉，唔通全部缺鈣冇腰骨？或者坐骨神經痛到起唔到床？魯迅就認為，假如係一個腐敗嘅社會，則從佢所發生嘅當然只有腐敗嘅輿論，如果引以為鑑，來改正自己，則其結果，即非同流合污，也必變成圓滑。

阿哥，問題係港府嘅管治危機，已到了最危險的時候！並非「變得圓滑」可以側側膊，唔多覺就應付到過去！林鄭稱「在解除困局之後，不排除改組問責班子及行政會議成員」。此言一出，有學者質疑佢只為拖延問責，直言官員失職就應立即撤換，而首要撤換嘅就係司底驊，再唔躝屍，只會成為「壓垮駱駝的最後一根稻草」！

講真，林鄭自己都周身病，仲有乜正能量背負咁多「廢柴」？古人說，得人不外四事：曰廣收、慎用、勤教、嚴繩。林鄭但知廣收，出咗事不知嚴肅懲處，再姑息司底驊，除了「攬炒」就是引火焚身！