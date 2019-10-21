加拿大於今日舉行大選，執政自由黨和保守黨的民調支持度不分上下。現任總理杜魯多受到連串醜聞打擊，包括干預司法及種族歧視風波，其聲勢與四年前相比已大不如前，但這是否代表保守黨黨魁謝爾可以取而代之？

一般人對民主制度的理解是多席次者優勝，哪個政黨得票率最高，就愈有資格執政，籌組聯合政府。但這種概念放在加拿大民主上則毫不管用。謝爾日前說，若然保守黨取得最多席位，「理應」讓他們執政，結果引起輿論和學者猛烈批評。加拿大採取領先者當選制，即使保守黨得票最多，但若其議席數目無法大幅拋離對手，組成政府的優先權仍落在杜魯多手上。換句話說，一個人是否適合當加拿大總理，不是單憑其所屬政黨的席次決定，而是取決於他能否取得全體國會議員大多數的認可。

這種設定有兩個好處，一是避免了執政黨一黨獨大，二是確保了一個少數派政府也能得到國會授權支持，以免淪為跛腳鴨政府。因此，即使加拿大選舉結果出爐，也不等同新任總理誕生，新國會還需要展開一場政治協商，決定是否向杜魯多投下信任一票，支持他帶領聯合政府繼續執政。而由於第三大黨新民主黨已表明不願意與保守黨合組政府，杜魯多很大機會過關，連任總理。

謝爾失言，反映保守黨沒有痛定思痛，思維仍停留在哈珀執政的時代。哈珀當年也說過類似的言論，結果被各黨派圍攻，丟失了總理寶座。綠黨和魁北克集團都不太可能支持謝爾，因為他們在意識形態上都傾向自由主義，並反對謝爾取消自由碳稅的政綱。然而，謝爾為了箍住立場保守的選民，不太可能為了吸納新票源而大改政綱，令保守黨陷於被動。此消彼長，魁北克集團以本土掛帥，成功令兩大黨流失大量選票，揭示這些另類的少數派日漸成為主流選擇，加拿大難以回到傳統的兩黨政治。