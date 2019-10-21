中共四中全會召開前夕，內地多名金融領域高官被查處，包括中國農業銀行審計局上海分局原副局長馬路被雙開，吉林省投資集團黨委副書記、總經理潘中玉，中國銀行寧夏分行總審計師劉富國被公布接受審查調查。從總部到地方，從國內到海外，從銀行到證券，近期金融領域反腐敗的消息不斷。內地金融反腐力度持續加大，是因為中美貿易戰後的下一場對決，也許就是金融戰。

中央紀委國家監委網站公開消息顯示，今年以來，銀行系統被查處幹部覆蓋了從農商行、城商行到大型國有銀行、政策性銀行等眾多單位。此外，金融監管部門、證券、保險及其他大型金融機構也有不少幹部接受審查調查。與此同時，金融領域追逃防逃追贓工作也在深入發力，在中央追逃辦協調下，安徽省桐城市農商銀行原董事長蘇紹雲回國投案，並表示願意積極退贓。該案是一起典型的金融領域職務犯罪案件。

金融是國民經濟之命脈，金融安全更關係到國家安危。今年初以來，中央高層已頻頻就防範系統性金融風險發表談話，包括要防止「灰犀牛」和「黑天鵝」事件，要求加大金融領域反腐力度。中紀委報告更首次提出要果斷查處華融集團原董事長賴小民等手握金融資源權力，大搞幕後交易、大肆侵吞國有金融資產的「內鬼」。表示將堅決斬斷金融大鱷和金融內鬼的關係紐帶、利益鏈條。

事實上，金融領域一向是腐敗重災區，不少官員靠金融吃金融，不僅監守自盜，更與金融大鱷互相勾結，大肆進行權錢交易，利益輸送。雖然賴小民是首名被點名的金融「內鬼」，但之前也已查處不少，包括證監會原副主席姚剛、證監會原主席助理張育軍、保監會原主席項俊波、銀監會原主席助理楊家才等，賴之後則有原證監會主席劉士余投案自首。

至於中央近期何以持續加大金融反腐力度？一方面自中美貿易戰以來，中國股市連連下跌，股民怨聲載道，而P2P網貸平台爆煲，更令無數人血本無歸，除受全球經濟大環境影響外，不排除有一大批金融內鬼大發國難財，吞噬百姓財富。另一方面，中美貿易談判近期出現轉機，有消息指中方或將進一步開放資本市場及金融業。屆時大量資金進出，令中國金融存在巨大風險。

最值得關注的是，中美貿易戰雖有望停火，但在中國經濟面臨下行壓力之下，中美金融戰似乎已在醞釀。之前已有消息指美國特朗普政府正考慮將中國企業從證券交易所除牌，以堵截美國資金流入中企，而美國近日又凍結一批中國商人的資金，並將二十八間中國企業及政府機構列入貿易黑名單，特別是美國眾議院通過《香港人權與民主法案》，外界普遍認為，該法案一旦最後由特朗普拍板，將是美國發動金融戰的開始。

無論是對外開放金融，還是中美爆發金融戰，都少不了有內外勾結，而且中國歷來就盛產漢奸賣國賊，在此形勢下，中方惟有先抓金融內鬼，盡量排除隱患。