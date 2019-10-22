產評：港股投資變賭博　速食文化害散戶

香港交易所近期動作多多，九月突然宣布欲鯨吞倫敦證券交易所，試圖眉外振聲威，結果鎩羽而歸，惟當中絕不涉及資金問題。其實，該所為了催谷成交及業績，已罔顧產品本質，在最近大半年就港股市場連環推出短線炒賣產品，主力以槓桿式「賭跌」，頓時使港股賭風更旺盛，更予人把散戶當作「大鱷點心」之感！

根據港交所數字，截至今年九月底止，專門以槓桿式對賭大市及個別股份升跌的牛熊證，首九個月平均每日成交金額為85億元，按年升18%；同時含有對賭成分的股票期貨，首九個月平均每日成交量為4,075張合約，按年大升60%。由於大市整體成交金額萎縮，數據反映今年以來資金傾向短線買賣，業界美其名為對沖大市風險，實際就是進行賭博式操作。

港交所為了迎合市場「向下炒」需求，就提供更簡單、槓桿達兩倍的反向產品，即每當相關指數跌百分之一，就能提供百分之二的回報，如此類推；同樣道理，若散戶看錯方向，賠本比例亦是倍增。數據顯示，該類產品八月每日成交金額創新高，而且佔比不算小，意味不少散戶落疊。須知道港股「高手」雲集，散戶要「鱷口偷金」談何容易，惟面對連交易所也推波助瀾的「速食」風氣，這類誘惑焉能輕易地抵擋？

論到投資，不少人會聯想到「股神」巴菲特，他經常勸告有意創富的投資者、尤其是年輕人，須謹記「欲速則不達」，買股要看長線。又例如曾經雄踞全球首富多年的微軟創辦人蓋茨，也是長線投資者，從不鼓勵年輕人炒短線波幅，並視之為輸錢根源。不過，在實際操作上，有多少人能倣效呢？甚至會有建議說，不妨抽出部分投資資金用作短線對沖，結果經常淪為「輸錢皆因贏錢起」的禍端，起初所謂的部分資金，最終可能演變為全副身家，然後一鋪清袋，甚至輸凸！更甚的是，當買入反向產品後，散戶或會一反常態期望「世界末日」，這樣的想法不但無謂，更會因日夜觀察全球市場去向而影響健康，造成「跌市贏不了，升市輸更多」的奇特現象。

可惜的是，外闖被拒的港交所為了跑數，無視助長有害散戶的「速食」文化，對槓桿產品來者不拒，認為只要列明風險，贏輸就是參與者的眼光問題。既然覺得這只是你情我願、回應需求，相信未來賭風只會變本加厲，散戶必須時刻謹記投資初心，別「貪字得個貧」，將自己的辛勞所得化作別人的盈利！