功夫茶：空氣污染敲警鐘　庸官無能應下台

眉毛掛豬膽，苦在眼前。嗱！家陣眉毛不必掛豬膽，直頭可以殺人於無形，何止苦在眼前！冇錯，功夫茶講嘅就係空氣污染，呼吸新鮮空氣本來係你我嘅權利，之不過，香港嘅大氣經常灰灰濛濛，藍天白雲，只有在政府嘅宣傳片才可以長擁有！

香港嘅一般監測站同埋路邊監測站，經常錄到嘅空氣污染指數，唔係甚高就係嚴重級別，尤其中環、銅鑼灣、將軍澳、觀塘、旺角、屯門、東涌，長年累月都「爆錶」。依家加埋催淚煙，日夜咁放，尤其周六日，阿哥，港鐵唔提早收車，市民都唔敢出街喇！功夫茶試過一趟走在煙林彈雨嘅深水埗街頭，真係嗆到眼濕濕。

各位街坊，咪以為功夫茶眼濕濕係扮憂鬱，真係刺鼻渴喉頂唔順㗎！嗱！有環保團體喺今年七月進行「空氣質素公民科學計劃」，佢哋喺灣仔、油尖旺、觀塘、深水埗同埋馬鞍山共六十三個市民日常經過嘅地點，包括學校、路邊、天橋和公園，安裝咗合共九十七個二氧化氮樣本收集器收集樣本，兩個星期後送往英國實驗室化驗兼分析。

結果係點？唔使問阿貴，都知唔慌好嘢啦！以香港對空氣污染質素現行指標相對寬鬆，都經常「爆錶」，依家實事求是，梗係唔會有奇迹出現喇！結果喺六十三個位置監察空氣中嘅二氧化氮濃度，發現近八成地點嘅污染水平達到「嚴峻」或「需要關注」級別，當中觀塘區情況最差，二氧化氮濃度最高，其餘如油尖旺、銅鑼灣、灣仔亦屬嚴峻，呢啲地方車多人擠，二氧化氮主要係汽車排放，是以呢啲地區空氣污染嚴重，已經係常識吧！

嗱！廢柴政府對空氣污染問題根本從來不上心，有環保團體曾踢爆政府過去喺提交畀立法會嘅建議報告中，只計劃選擇性地收緊小部分污染物嘅標準，對濃度屢創新高嘅臭氧，同埋可吸入懸浮粒子PM10等視而不見，罔顧市民健康。

嗱！如果以採樣點區分，學校嘅情況更令人憂慮。喺二十個學校採樣點中，十四個需要關注，三個屬嚴峻。環保團體指出，二氧化氮特性係向下沉降，愈貼近地面濃度愈高，對學童健康威脅甚大，小則加劇哮喘病發，大則增加患上肺癌風險。

中大研究亦指出，影響空氣污染嘅二氧化氮七成均本地產生，即係多數由車輛排放。之但係，環保署及相關部門高官，從來未見有乜具實效管制車輛措施，好似乜鬼「停車熄匙」都已經不存在喇！環境局局長黃錦星搞環保一味寓禁於徵，擾民多於一切，結果空氣污染令香港變危城，黃錦星之流理應問責下台，否則香港永遠難見青天！