正論：輸出革命禍全球　走上歪路難回頭

一個人行差踏錯，害死自己，咎由自取。可是一個城市走上歪路，不但傷害數以百萬計無辜市民，更加會危及全球億計人口。香港不搞金融經濟，淪為暴亂城市，西方國家本來隔岸觀火，有的更加煽風點火，想不到怒火極速燒到他們身上了。

內地官媒發表評論，指全世界周末至少發生三宗嚴重暴亂，其中西班牙巴塞隆拿的示威者喊出要把加泰羅尼亞變成「第二個香港」，智利聖地亞哥的示威者亦蒙面，早前英國氣候示威及印尼抗議新法例都有效法本港，反映香港極端勢力扮演全球暴亂「引領者」和「榜樣」，向世界「輸出革命」，成為新一輪全球暴力潮的催化劑。

水能覆舟，亦能載舟，互聯網打破地域界限，高速網絡與智能手機普及，任何活動幾乎可以同步全球直播，香港本來只是網絡上其中一點，今時今日成為世界焦點，除了因為中國崛起，亦與中西文化交匯不無關係。西方帶來革命思想，中國人則腦筋靈活，善於吸收他人長處再創造，用於正途本可以造福人群，但香港青年急功近利，再加上受黎智英等漢奸迷惑，不想去建設社會，反而絞盡腦汁，再引用武學宗師李小龍「Be Water」快速變化的攻略，千方百計去破壞自己家園，以求要挾政府交出管治權。年輕人自以為是，被外部勢力利用，外國學者推波助瀾，說兩句港人抗爭手法靈活多變，他們便自鳴得意，上了當也不醒覺。

美國等西方國家高調支持香港暴力示威活動，另一邊廂卻支持西班牙政府打擊加泰羅尼亞分離主義運動，極盡雙重標準之能事。中國外交部便批評西方國家的雙重標準、姑息縱容只會害人害己。國防部長魏鳳和亦批評插手地區事務，干涉他國內政，煽動「顏色革命」，甚至顛覆別國合法政權，是造成地區戰亂動亂的真正亂源。

可是在問罪別人的同時，中國亦要做好自己的消「獨」防務，流亡海外的異見者王丹，在香港反修例暴潮爆發後，寫了一篇標題為《由「反送中」到向大陸「輸出革命」 香港核心轉變──應當解決核心問題》的文章，提到香港年輕族群由認為中國民主與香港無關，到今天部分人喊出要向中國大陸「輸出革命」。林鄭月娥競選時口號「We connect（我們連接）」變成撕裂社會，但年輕示威者卻把這口號實行，連接世界各地分離主義分子，豈會放棄內地疆獨、藏獨等派系？若非內地網絡受管制，恐怕已經魚雁互通，靜靜地起革命了。單單香港暴亂不能動搖一國，但中央若以為內地可以獨善其身，掉以輕心，不盡快滅火，縱容香港亂下去，一河之隔，星星之火燒到神州大地隨時演變巨災。

革命是要流血的，法國黃背心運動死了十多人，智利示威一個周末賠上超過七條人命，香港暴動四個多月來，官方數字卻沒有死過一個暴徒，警方還未使用最大武力，反而用大而無當的水炮車，各界轟政府縱暴，呼籲用更大力度打擊，示威者卻已嚷着受不了警方的武力，要求解散警隊。香港年輕人像溫室小花，無法想像戰火洗禮的痛苦。苦海無邊，回頭是岸，搞革命只得死路一條。