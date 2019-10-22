神州觀察：掃黑督導回頭看　打傘劍指政法系

中央掃黑除惡第二、第三輪督導「回頭看」工作正式啟動，分兩批對浙江、天津、吉林等廿一個省區市和新疆生產建設兵團開展督導「回頭看」，意味着各地即將掀起新一輪掃黑打傘風暴。

此次「回頭看」的主要任務，是檢查被督導地區的整改落實情況；檢查對黃賭毒和黑惡勢力聽之任之、失職塞責甚至包庇縱容、充當「保護傘」專項整治落實情況；檢查依法嚴懲、打傘破網、打財斷血、綜合治理等方面工作是否取得新的突破；幫助被督導地區落實整改責任、明確整改時限等。

掃黑再次「回頭看」，主要與雲南昆明孫小果案、湖南新晃「操場埋屍」案、黑龍江哈爾濱市呼蘭區涉黑保護傘案取得突破性進展有關，而這幾宗全國掃黑辦掛牌督辦大案，均是「回頭看」的結果，表明在掃黑除惡鬥爭中存在着艱難性與緊迫性，只有「回頭看」才有震懾作用。

正如中央政法委書記、全國掃黑除惡專項鬥爭領導小組組長郭聲琨日前指出，目前黑惡勢力隱藏愈來愈深，與保護傘勾聯愈來愈隱蔽，深挖徹查的難度增加。

事實上，中央掃黑督導組自去年底至今已展開三輪督導，全國目前已摧毀四萬餘涉黑惡組織，並剪除了一批批保護傘、關係網。然而，各地黑惡勢力及涉黑官員的對抗能力，卻不可小覷。官方早前就曾通報指，個別地市查處保護傘案件至今為「零」；有的地方涉案公職人員抱團抵抗、壓案不查；有的地方執紀問責寬鬆軟，打「官傘」、「警傘」不力，甚至還有掃黑辦主任涉黑。

顯然，掃黑的關鍵問題仍在於保護傘。若只是要掃黑數據，各地官方應相當容易上交「成績單」；但若不深挖保護傘，黑惡勢力隨時捲土重來。值得關注的是，今年初以來，掃黑打傘集中在公安系統，各地均有大批公安官員充當保護傘落網。近期則是政法系高官密集被查處，包括雲南省西雙版納州政法委前書記刀勇、普洱市政法委前書記李洪武被雙開，江西贛州市政法委前副書記陳明浩被查，廣東江門開平政法委前書記李沃華遭起訴，內蒙古赤峰市政法委前書記王東偉、湖南省郴州市政法委前書記劉志偉受審等，顯示地方政法委不僅是腐敗重災區之一，亦將是「回頭看」打傘重點目標。

內地政法系統被稱為「刀把子」，主管公、檢、法三大執法部門，曾被周永康把持十多年，雖然周已身陷秦城監獄，但其徒子徒孫仍然佔據一些政法要津，尤其是地方政法委目前還是各地掃黑主管部門，當局自然有必要清理門戶，一方面挖出政法委內的保護傘，同時全面肅清周永康餘孽。所以，今次督導「回頭看」，相信各地還會有一批政法官員落台。