世界視線：以權謀私惹爭議　特朗普不作不死

常言道：「不作死就不會死。」下屆由美國舉辦的七大工業國集團（G7）峰會的選址問題，總統特朗普「無風起浪」，最終被迫打倒昨日的我，正是自製政治炸彈的典型例子。

白宮日前宣布，將峰會的主辦權授予特朗普名下一間位於佛羅里達州的高爾夫球度假村，惹來外界鋪天蓋地的抨擊。民主黨籍的眾議院議長佩洛西揚言，在特氏的高球度假村舉辦峰會「絕無可能」；民主黨總統初選熱門、前副總統拜登亦不失時機地狠批這位對手「假公濟私」。也許最有力的批評來自前總統小布殊時代一位負責籌辦類似會議的官員，他指出，小布殊當年從未考慮將G7峰會移師他們家族在德州的牧場，如果說特朗普的高球度假村剛好是全美國最適合的場地，則未免太過巧合了。

特朗普在重重壓力下不得不低頭，宣布放棄舉辦峰會，但仍不忘在社交網絡發文為自己辯護，強調相關行為並不賺錢，如果法律容許，可以免費借出場地。但正如有評論指出，全世界各地政要雲集名下度假村，收益不能單以住宿費用計算，潛在「廣告效應」才是真正利益所在。可以想像，度假村內必定會在當眼處掛上領導人合照作為「生招牌」，更何況度假村的生意據說近年來並不理想。

事實上，特朗普並非首次面對類似的「以權謀私」指控，他之前就被指利用位於華盛頓一間酒店接待外國人員，並在未經國會審議的情況下收受外國款項，包括一個與沙特阿拉伯有密切聯繫的游說團體。

談到特朗普與沙特的關係，沙特異見記者卡舒吉被殺後，特氏獨排眾議，力撐沙特王儲穆罕默德‧薩勒曼。而特氏在一五年一次競選集會上也曾表示，曾於沙特賺取到數億美元收益。特氏在沙特的商業利益，亦一直成為國會監察的目標。他上台後，表面上不再直接掌管集團業務，而是將之交託給兒子唐納德的信託機構，但有媒體爆料稱，該信託的唯一受益人依舊是特朗普本人。特氏既有「商人總統」之稱，不謀點私利豈非「浪得虛名」？