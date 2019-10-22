當前香港示威暴亂的發展形勢，情況不利於暴徒。一是暴徒暴行嚇怕了社會，親暴徒的媒體和組織不停地強調不割席，實際反映出示威人群不滿暴徒的日多，示威參加的人數遞減；而不停的呼籲，大力強調和理非示威，並不能把群眾的支持爭取回來。

二是警察的逮捕行動和相關的情報工作，把許多暴徒的身份暴露，使他們難以再積極參與暴亂，同時產生警告作用，嚇走想參與暴亂的人。近期被捕者中大多數是大中學生，顯然暴亂只能依靠盲目無知的學生，原來示威的中產和專業人士都迴避暴亂，暴亂變成社會青年與學生無差別破壞的童黨行為，夾雜個別反社會的迹近恐怖主義惡行。

三是群眾開始出面反對，雖然只有個別例子，也大多變成傷人事件，但足以顯示在暴徒的黑色恐怖壓力下，社會群眾不滿，也開始有人起而對抗。在這些形勢變化中，暴徒會更不擇手段地破壞，以要挾香港整個社會；人數減少，危害性提升，亦更積極強迫性地發動大中學生參與暴亂，維持暴亂的能量。對於前者，社會要擔心的是傷人武器從外流入，武裝起部分暴徒，製造驚人的恐襲；對於後者，可能便是大中學校管理權、主導權的激烈爭奪。

在中學，由於教會的因素，也由於教協多年的工作，不少中學的管理權已演變成為支持、支援示威暴亂的主力。由校長默許或鼓勵，教師帶隊，中學生全面地示威，個別地以小組形式參與暴亂將是今後示威暴亂的主要重點。若教育局不強力干預制止，少數全面淪陷的中學會串連起來，形成更大的聲勢，與政府對抗。

不過，中學的社會影響有限，從示威暴亂的人手補充而言，中學生是重要和可靠的來源。但中學生總是未成年為主，讓他們參與示威暴亂基本上屬於不道德，也難以引起社會更大的認同。相反，大學的政治作用更大，連同校友的影響更巨。故此，示威暴亂不僅已轉移至以大學生為重心，而且有組織、有計劃地策動威逼大學校方公開支持示威暴亂，在政治上與政府對抗。

中文大學校長段崇智不知為了甚麼理由（個人的政治幼稚？另有私心？），便成為第一個陷「黃」、陷暴的本地大學校長，從發給學生、校友、教職員的公開信來看，他竟然把中大校方拖下水，不知他有何授權？只譴責警察，不問情由，不辨是非，不尋找證據，使人懷疑他的政治盲目連他作為學者的智慧、認知能力也掩蓋掉。

中大之後是香港大學，一是用畢業生議會突然發難，二是同樣地脅迫校長。港大守不住的話，香港的大學真的淪陷了。