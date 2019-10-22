全城鬧爆鄭若驊，強烈要求轟她下台，並非始於今日，早在她剛當上律政司司長、爆出知法犯法的僭建醜聞時就開始了。之後她領導的律政司多次包庇反中亂港、黑金政治、刑恐東方報業集團記者的黎智英，以及反對派諸多政客、「佔中」搞手，而且在「一地兩檢」、修訂《逃犯條例》工作中不作為、玩失蹤，她就創紀錄的在民調中長期「墊司底」，要求其「執包袱走人」的呼聲更是一浪高過一浪，響遍香江。

不過，這個人臉皮無比的厚，大概又懷有不知甚麼「政治使命」或某種「逆反想法」，就是賴在位子上不走。除了這些「個人因素」外，更重要的是，特首林鄭月娥死保她，也不管三七二十一、不管香港民意如何、不管鄭若驊幹了甚麼事、不管她多廢、多負資產，朝廷也不理，為的是要「尊重、理解、支持」林鄭月娥施政。

如此荒唐之事，回歸二十二年實屬罕見。更不幸的是，香港亂成今天這個樣子，法治、社會秩序被破壞成今天這個樣子，反中亂港分子猖狂成今天這個樣子，就在於種種荒唐之事，在朝廷和香江府衙眼裏，都是正常之事、有理之事，都是管不了甚至不該管之事，據說這才是「一國兩制、港人治港、高度自治」嘛！

現在發生了瘋狂摧毀法治的反修例風暴，林鄭推出了綏靖縱暴的路線，身為律政司司長的鄭若驊就更有「理由」對法治被毀視若無睹、不作為了，說不定她對林鄭的綏靖投降路線還提供了「法律意見」，令其心安理得的縱暴容暴。她們相依為命、抱團取暖，鄭若驊不管民憤有多大，對香港的負能量有多大，林鄭那是一定要保她到底的，除非有一天林鄭失去了朝廷的支持，自身難保，她們才會抱頭痛哭，或相繼下台，或共同進退。

然而，這樣的決心朝廷很難下。不僅如此，形勢還有可能向相反的方向發展。在指揮暴亂的內外黑手軟硬兼施壓力下，當局為求一時苟安，再失原則，換取「暴潮暫退」，林鄭的綏靖做法貌似管用，取得了成果。那麼特首林鄭月娥和鄭若驊司長就更加任憑風浪起、穩坐釣魚船也。