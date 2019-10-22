人們經常將香港問題歸結為經濟問題，其實不然，經濟問題只是其中之一，而且是次要的，香港問題主要還是政治問題。不少香港人既沒有國家民族觀念，也沒有政治意識，一味盲從附和，逢中必反，才是導致香港管治困難的根本原因，而這正是英國人埋下的最大地雷。

殖民時代，香港社會普遍對政治冷感，那是因為港英政府不希望香港人談政治，千方百計消除香港人的國家民族觀念，包括教育洗腦、文化洗腦等等，將香港人馴化成經濟動物乃至殖民奴才。回歸後恰恰相反，這班殖民奴才出於不可告人的政治目的，不斷興風作浪，挑起爭議，使一向政治冷感的社會逐漸變得狂躁起來。最大的問題是，由於香港人本來就缺乏國家民族觀念，政治方面又是近乎白癡，所以很容易受到反對派蒙騙，淪為人云亦云的行屍走肉。尤其是這場反修例暴亂，更將香港人的幼稚無知、偏執狂妄暴露無遺。

早在回歸之初，時任新加坡總理李光耀就曾提出警告，香港必須防範英國人埋下的地雷。可惜言者諄諄，聽者藐藐，港府和中央都將之當成耳邊風，從來沒有認真看待。港府最大的敗政在於教育。回歸後中國歷史僅被列為選修科，導致許多學生對中國歷史和國情一無所知，對香港殖民歲月一知半解；加上國民教育半途而廢，通識教育又成為反對派洗腦工具，使無數學生受到荼毒，走入歧途。而中央政府最大的失策則是錯誤理解一國兩制，將「五十年不變」誤為「五十年不管」，對所有問題視而不見，對所有亂象見而不理，終於尾大不掉，釀成今日之禍。

政治問題只能用政治手段解決。既然港人治港徹底失敗，就必須由此入手，改變管治模式。有人提議廣納治港人才，不再局限於香港內部，不是沒有道理，既然香港社會缺乏政治意識，更缺乏政治人才，何不將眼界擴寬，在十四億中國人中挑選？