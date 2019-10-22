最近的民意調查，特區政府評分又全面下跌。俗語有云，上樑不正下樑歪，香港有敗德懶政的律政司司長鄭若驊，自然會有捲入偷步買樓醜聞的政制及內地事務局局長聶德權。聶解釋是家人購買，自己沒有參與制訂放寬按保的政策。但敢問局長，你對有關政策是否完全不知情，你對家人買樓亦漠不關心嗎？一個月前未有新按保措施，大部分人都對樓市採取觀望甚至悲觀態度，何解聶局長家人這樣勇於入市，一次過買兩個樓花呢？

任官方如何解釋，瓜田李下，嫌疑始終大於一切，多年前梁錦松偷步買車，牽涉金額遠低於買樓，最終梁也要掛冠而去。沒有最差只有更差，想不到特區走下坡，連問責官員操守也每況愈下，到了無恥便無敵地步，既然墊司底的鄭若驊屹立不倒，其他大小官員有樣學樣，也屬「人之常情」了。

現在官員誠信備受質疑，可是他們繼續廢話連篇。運房局局長陳帆表示放寬按保，並非因為社會不安才出此招，是因為不少青年專業人士缺乏首期買樓。這番話你信幾成？陳局長出了名是孭鑊多過建樹，「少做少錯，不做不錯」的典型廢官，能夠作出這樣重大的決定嗎？他的「事頭婆」在施政報告隆而重之宣布，明眼人一看便知誰主導，而且顯然是為了安撫民心。這個紛亂時期，止暴制亂是當前急務，林鄭月娥藥石亂投，坊間憂慮隨時利民變害民，增加負資產。

不用等樓市下滑，特區已充滿廢官敗吏等等負資產，連一台水炮車也搞出「誤射清真寺」風波，把穆斯林也得罪，後果並非小小一個特區政府可以承擔。最初以為幾個警官上門解釋就可以了事，反對派趁機撥火，毒果報頭版挑撥離間，想包裝成褻瀆宗教事件。林鄭月娥見勢色不對，趕忙帶同官員昨日早上負荊請罪，事件仍未知後續如何。愈幫愈忙，愈止愈亂，陳帆竟然預計很快平亂，是哪來的信心？