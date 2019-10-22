被外媒形容為「民主風景線」、「最美麗風景線」的香港反修例暴亂，暴徒打砸搶燒暴力破壞，洋人加油添火推波助瀾，結果「時代革命」真的威出國際。很可惜，黑手希望將「革命」之火燒向中國的如意算盤沒有打響，倒是西方國家身受其害，西班牙、智利、英國紛紛有暴徒以香港為師反政府，完美演繹何謂剃人頭者人亦剃其頭。

西班牙法庭日前重判九名加泰獨派領袖，激發當地連場暴亂，暴徒打正旗號「加泰變香港」，堵塞機場，縱火燒毀政府建築物，更對當地警察和不同政見者「私了」，暴力程度令外媒瞠目結舌。智利則因地鐵加價，當地示威者又學香港暴徒跳閘打砸地鐵站。至於英國亦深受激進環保分子滋擾，示威者堵路堵政府大樓，又闖入倫敦地鐵站佔領搗亂。

西方國家從來對革命沒有免疫力，他們大力支持香港暴徒的同時，革命亦輸入他們的國家，年輕人紛紛受到「感召」，引火燒身。可以斷言，美國作為香港反修例暴亂的最大黑手，遲早不能例外，很快也會自食惡果，大家不妨拭目以待。

說起加泰羅尼亞，跟香港有許多相似之處。加泰靠近地中海，地理位置優越，擁有天然良好港口，同法國、安道爾接壤。香港也是一樣，維港水深港闊，長期以來是中國與外國的窗口。加泰成為西班牙經濟命脈，香港也為內地改革開放作出極大經濟貢獻。

但正如所有食碗面、反碗底的故事一樣，加泰「有毛有翼」就想飛。因為經濟價值大，加泰歷年來皆是各方勢力爭奪對象，十二世紀，加泰成為阿拉貢聯合王國中的獨立公國，並逐漸形成特有的加泰羅尼亞語；十四世紀，阿拉貢聯合王國跟其他一些王國合併，形成西班牙王國，加泰成為西班牙王國的一部分。隨着歷史更迭，加泰的自治權時強時弱，時有時無，卻令當地人更有獨立的決心。二○○六年，加泰舉行公投要求更多自治權，並向中央少交稅；十年後更演變成獨立公投，暴亂至今一發不可收拾。

兩相對照，香港歷年來也是外部勢力兵家必爭之地，又因為殖民地背景令香港同內地有截然不同的文化，加上是國際金融中心，不少香港人天真地以為中國不能沒有香港。「佔中」之後港獨氾濫成災，反修例暴亂變質成奪權圖推翻中央管控，軌迹跟加泰羅尼亞何其相似乃爾。然而，別說分裂國家放諸全世界都不被允許，就只說經濟價值，加泰一旦獨立失去歐盟庇護，經濟不出幾年玩完；香港失去內地靠山，同樣甚麼也不是。這是頭腦正常的人都懂的道理，只有白癡才會天天訴諸暴力，高喊獨立。