香港在暴亂深淵中掙扎，很容易分辨何為邪鬼何為神。看香港沉淪戲津津有味的台灣，繼對港上下其手，蔡英文政府近日竟向香港痛擊悶棍，拒絕在台灣殺死女友、引發反修例暴亂的兇嫌陳同佳赴台自首的要求，封堵陳自首、兇案落幕之路，玩政治而棄公義。

本港警方日前才通知台灣，陳同佳有意前往自首，這本是讓死者沉冤得雪、其家人得到安慰的方法，但冷血的蔡政府卻搬出只有透過司法互助方式才可取的理由，拒絕陳入境，當地陸委會更教訓港府「不是單單將人送到台灣，就卸責不管」。這句刻意要香港難看的話，出自平素有合作關係的地區政府官員之口，實在是自暴其醜的低劣表現。且不談香港為了促成今次司法互助決定修例，繼而釀成半世紀未見的大暴亂，這宗全世界有眼皆見、有耳皆聞的事，台灣當局卻扮盲扮聾。即使多方人士奔走、游說有望促成陳自首，蔡英文政府竟只想香港的暴亂大火繼續燃燒。如此居心，不是可惡、陰險，又是甚麼？

台灣的前總統馬英九也表質疑，指蔡英文既然口口聲聲支持香港人權，為何在有機會伸張受害人的人權時，卻又對嫌疑犯「反送台」？並稱若政壇人士一味操弄選舉以獲取政治利益，不顧人權、公義等普世價值，實在是惡劣之極及罔顧人命。

蔡英文的冷血決定，對其選情必會帶來影響。今年初蔡的民望一直低落，是當時有意參選者的末席，支持率僅約兩成，但自香港爆發黑色暴亂後，蔡不斷炒作香港一國兩制失敗，同時緊跟美國抗中大調，幫腔做打手，其後民望節節上升，但誰都知道，她的民望關鍵在香港。

事實上，蔡英文醜聞多多，她的如意算盤是一個香港夠冚全部不利消息，例如她的個人學歷涉造假、管治全無成績、其隨扈走私瞞稅等，所以，蔡一定會咬住香港不放，但這次打爛了陳同佳牌，過去數月的部署恐一筆勾銷。