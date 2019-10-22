所謂「知之為知之，不知為不知，是智也」，知道就是知道，不知道就是不知道，才是智者所為。香港特區偌大的民怨從何而來，值得慎思明辨，我們若然解不通的，就應該說解不通，切不可牽強附會，自欺欺人。

在下向來坦言，不能完全明白港人的怨氣何來。但是好些政客與時評人自以為高明，口口聲聲說樓價高漲、「上車」困難，就是導致民怨積集的罪魁禍首，甚至將近日的反修訂《逃犯條例》運動，也歸咎於市民「上車難」，才會引起這場亂事云云。

大膽假設之餘也要小心求證，不能信口開河便當作找到真理。首先，且看香港最反建制的界別，是否都是屬於最難置業的一群？答案卻不是。公認最「反動」的界別是法律界、醫護界、社福界和教育界，從事這些行業的人大多收入穩定，很多人都不必為房子而憂。就以筆者最熟悉的教育界為例，我的同事中，擁有兩、三個物業者大有人在，但他們不少都高呼自己是「絕對的黃絲」。

今趟的反修例運動，積極參與罷課，也在示威中走在前線者，很多是名牌中學的學生，他們好些都生於中產甚至富裕家庭，父母老早為孩子們準備好將來結婚用的房子。這些年輕人「造反」，大抵跟「上樓難」沒有太大關係。

再看示威者的「五大訴求」：撤回《逃犯條例》修訂案、撤銷暴動定性、釋放被捕的抗爭者、成立獨立調查委員會、推行「真普選」，沒有一項是與經濟、民生有關的，近日在五項訴求之外另加一項，說要解散警隊，也是純屬政治上的問題。甚麼高樓價、置業難，表面上都不屬於反政府運動參與者最關心的話題。

當然，我估計居住問題確實是市民積怨的其中一個深層原因，但未必是主因。真正的主因何在？值得每一個關心香港的人好好潛思默想。