剛過去的周日九龍大遊行，一如預料，最終演變成九小時油尖旺及深水埗區的烈火暴行，本月初引用《緊急法》而實施的「禁蒙面法」，不但止唔到咳，反而激發更升級的暴力，暴徒狂擲燃燒彈、堵路、店舖縱火、搗亂商店、破壞港鐵站及交通燈等，警方出動水炮車及銳武裝甲車於尖沙咀、旺角等發射水炮，配合密集催淚彈，整個油尖旺恍如殺戮戰場，清場行動至深夜仍未結束！

特區政府深夜發表聲明，例牌譴責暴力行為無法無天、嚴重破壞社會秩序，並重申警方必嚴正執法，呼籲市民勿以身試法云云。老朽從東網現場直播見到暴徒縱火搗亂商舖，已經去到瘋狂地步，政府的「止暴制亂」、「嚴正執法」不知從何說起！「一國若無力量，說甚麼都是廢話」，同樣，政府若無力量，呼籲乜都等同放屁。暴徒無法無天，即使在有民居的住宅地舖，一樣放火燒之，萬一蔓延開去，後果可大可小，分分鐘釀成大量人命傷亡；再如公然挑釁同埋羞辱警方，在尖沙咀警署大閘外小解，擺明「你吹得我脹咩？你捉到先算喇！」

古人說：「今人之所以犯囹圄之罪，而陷於刑戮之患者，由嗜欲無厭，不修度量之故也。」意思就係人們之所以犯監禁之罪，而遭刑罰、殺戮之禍，是因為其嗜欲沒有止境，而不以法度自我要求的緣故。事實上，這是心靈的墮落，眼見暴行一次次得逞，港鐵砸完一次又一次，目標商舖、銀行燒完一鑊又一鑊，咦，冇事喎！暴行不用負刑責，暴力唔升級豈不是搵自己笨？

明眼人都睇到當前的暴行已完全違背反修例風波當初聲稱爭取社會公義嘅初衷，部分激進示威者明顯是心靈墮落，立場超越理性，仇恨遮眼，正如有資深大狀指出，暴徒針對財產和人民的極端暴力並無藉口可言，不能原諒！

暴力不止，法治沉淪，林鄭再用口止暴，香港萬劫不復矣！