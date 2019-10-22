北韓領袖金正恩近日騎着一匹白色駿馬，登上了革命搖籃白頭山。官方朝中社隆重其事發布消息，強調領袖踏上祖輩的行軍路，是北韓革命史上具有重大意義的事件。金正恩化身白馬王子，趁着今年的初雪登山，是在傳達甚麼訊息呢？

本月初，北韓成功試射一枚新型潛射洲際導彈。金正恩登山之際，外間正密切注意北韓近年積極研發的戰略核潛艇何時能夠下水。一旦成功，北韓就具備了陸海基戰略武備，可實施二次核打擊，不能不算是重大軍事突破。

但無論是多大的軍事突破，無論是擁核還是棄核，金正恩更為適合的做法，是率領一眾官員親赴錦繡山太陽宮，向革命先輩匯報成果，展示全黨全軍團結。白頭山是北韓最神聖的革命聖地，插着翅膀的白馬則象徵北韓奔向革命的理想國。因此，金正恩策騎登山之舉的象徵意義，更可能觸及了高層次的革命路線問題。

金正恩事後去了白頭山下、金氏家族的發源地三池淵郡。他呼籲，一定要在執政勞動黨成立七十五周年之前，完成當地的經濟建設，從而「把金正日同志的故鄉轉變成世上最好的社會主義桃源之地」。

背靠中國吉林省，三池淵郡的建設項目不僅包括涉及民生的新城區、大型醫院等，還包括旅遊設施和涉外五星級酒店等。金正恩還非常重視當地的農業自給自足，曾多次親自赴現場推動農業生產。

當地顯然有意吸引境外尤其是中國遊客以刺激經濟，同時試圖透過採用新科技提升農業、輕工業生產，並以此作為整個北韓國家發展的樣板模式。但推動類似中國深圳這類經濟特區，必定日益觸及北韓的政治現狀和路線。金正恩執政以來，已密鑼緊鼓成立十三個經濟開發區，三池淵郡的建設成功，更代表着他經濟新政的瓜熟蒂落。因此，他登山更可能傳達的訊息會否是：北韓真的要確定改革開放路線了？