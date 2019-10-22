西班牙最高法院日前重判加泰羅尼亞九名地方領袖煽動叛亂和誤用公帑等罪名成立，其中首被告監禁十三年，其餘八人刑期亦長達九至十二年，觸發加泰地區連日示威。對於馬德里政府的鐵腕應對，歐盟沉默，德、法等大國的政治領袖亦沒有第一時間就判決表態。

事實上，對於「加獨」的態度，歐盟一直立場鮮明，聲稱加泰羅尼亞問題是西班牙內政、歐盟不會干預的同時，強調如果加泰宣布獨立，新成立的國家要加入歐盟，必須重新申請。法國總統馬克龍亦曾明確表示，自己支持西班牙的「憲政統一」。

歐盟委員會主席容克兩年前的一番話，或許是最佳的解釋。當時加泰地區自治政府發動的獨立公投正搞得熱火朝天，容克便斬釘截鐵地說，不希望加泰獨立，稱「不想看到十五年內歐盟變成九十多個地區」，「加獨」形成的骨牌效應，絕對不容小覷。

環顧歐洲，或多或少受分離主義問題困擾的國家，除了西班牙，英國、意大利以至法國等幾乎無一幸免。

問題是，同樣是「分離主義」，同樣是「鬧獨立」，歐盟對待「自己人」是一個態度，對待其他人卻是另一副面孔。當年科索沃從塞爾維亞分裂出去，歐洲沒有哪位領導人挺身而出，為塞爾維亞的「憲政統一」奔走呼號。塞爾維亞總統武契奇便嗆聲：「每一個塞爾維亞公民都想問問歐盟，為甚麼加泰羅尼亞公投獨立就是不合法，但科索沃獨立連公投都沒有你們就支持？」一位前英國外交官亦質疑，西班牙中央政府堅拒加泰獨立，跟當年塞國政府對待「科獨」的情況非常相似，為甚麼北約不去轟炸馬德里？

歐盟的這種雙重標準，同樣見於西方媒體如何處理加泰連串暴力示威。加泰「獨派」們佔領機場、四處堵路縱火、搗毀商舖……不僅「抗爭」手法跟本港反修例示威如出一轍，組織者更毫不諱言「要做第二個香港」。然而，一直對香港示威明裏暗裏支持的西方媒體，進入「失語」狀態，等到被質疑為何保持沉默時，轉個頭來換了另一副嘴臉，對加泰的示威者加以譴責，並認同當局「鎮暴」的措施。

西方社會的這種「龍門亂搬」，人們早已見怪不怪。幾年前俄羅斯聖彼得堡發生地鐵炸彈襲擊，造成多人死傷。儘管包括美國總統特朗普等西方領袖第一時間致電普京「慰問」，但在表面文章之下，媒體的報道卻充斥着陰謀論，由BBC的「可能是當局轉移視線的企圖」，目的是令公眾不再關注要求反腐敗調查和普京下台的呼聲，到另一家英國媒體聲稱俄羅斯當局以恐襲作為藉口，進一步限制民眾自由，不一而足。

說到暴力示威浪潮，除了加泰和香港，還有法國的「黃背心」運動，馬克龍政府「止暴制亂」絕不手軟，至今已造成逾十人死亡、二千多人受傷。早前馬克龍會見普京，要求對方妥善處理莫斯科反政府遊行，即被對方反將一軍，強調不希望類似黃背心示威的同類事情發生在俄羅斯首都。言下之意，就是西方大國在對別人指手畫腳之前，請先管好自己的事。