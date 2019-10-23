世界視線：希拉妮攻擊同黨　特朗普藉機抽水

對於備受通烏醜聞困擾的美國總統特朗普來說，最喜聞樂見的消息，莫過於民主黨內部不和。前國務卿希拉妮日前不點名批評黨內總統參選人、夏威夷眾議員加伯德，就讓特氏借題發揮，一副「檢到槍」的架勢。

希拉妮稱，黨內某人是「俄羅斯心水」的總統參選人，獲俄國很多網站、自動執行特定任務程式等支持。加伯德隨即反擊，批評希拉妮是「好戰女王」和「腐敗化身」，令黨內長期積弱，與其繼續在一旁指手畫腳，不如堂堂正正參加初選。正在白宮主持內閣會議的特朗普急不及待地表示，加伯德並非俄國代理人；又指希拉妮及其他民主黨人遇到反對聲音時，都會稱呼對方為俄國代理人，直言「這班人有病」，而希拉妮這麼做只會提高加伯德以及他的勝算。

特氏為加伯德「辯白」，當然不是「仗義執言」那麼簡單。儘管一六年大選已經過去三年，但特氏仍然視希拉妮為最就手的攻擊對象以至最大的「政治資產」，其支持者高喊的「關她坐牢」口號，固然是衝着希拉妮而來，而最近鬧得沸沸揚揚的通烏醜聞，其中一個觸發點，正是特氏欲找出烏克蘭當局在一六年暗助希拉妮團隊的證據。

特朗普之所以對希拉妮「情有獨鍾」，除了因為他以為一六年那一場「逆轉勝」贏得漂亮，希拉妮「退而不休」，堅持「發揮餘熱」，在黨內造成裂痕，也確實授特朗普以攻擊挑撥的把柄。對比起希拉妮經常指點江山，奧巴馬退位後相當低調，除了偶爾批評特氏的施政，基本上不會對黨內同志妄加批評。即使是當了他八年副手、外界形容關係「情同父子」的拜登，奧巴馬至今仍未公開為其背書。

人們可以看到，希拉妮不在其位偏謀其政，除了因為不甘寂寞，更是她三年前敗選怨氣的延續。她當年將敗因歸咎於聯邦調查局前局長高銘突然重啟「電郵門」調查，又埋怨奧巴馬助選不力；至於對佛蒙特州參議員桑德斯的憎惡，更是至今不衰，她對加伯德大加撻伐，正是因為對方上屆大選公開支持桑德斯。