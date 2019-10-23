神州觀察：隨地亂扔五星旗　愛國之旅走過場

內地近年時興紅色旅遊，旨在以中共革命及戰爭等時期相關的紀念地、標誌物為載體，對民眾進行革命傳統教育，增強愛國情感。看似不錯，惟收效如何無人說得清，至於民眾的愛國意識有否提升，更可從他們的行為中找到答案。

由江西及湖南省政府合辦的「紅色文化旅遊主題晚會」日前在瑞金舉行，吸引大批民眾前往觀賞。晚會既有紅色歌舞表演，又有革命經典誦讀，觀眾還獲發五星旗入場，與舞台互動，藉以營造更好的愛國氣氛。不無尷尬的是，當曲終人散之後，卻發現現場五星旗散落一地，被當作垃圾隨手拋棄，令人慨嘆所謂的愛國不過是一時激情，紅色傳承怕只是當局的一廂情願。

事實上，類似情形並不罕見，就算去天安門廣場看升旗禮，照樣有人亂扔五星旗及留下大堆垃圾雜物，連身邊的清潔工人亦不愛，又何談愛國？至於故意損毀、侮辱五星旗事件，近期亦沒少發生；過往更有商家拿五星旗、紅領巾做廣告賺錢，完全無視法紀，可見一些人的愛國意識仍亟待提高。

愛國本沒有錯，古今中外更不乏眾多令人景仰的愛國者，套用國家領導人的話說，不愛國是很丟臉的事。只是不同國家或政體對於愛國的定義及表達方式亦不盡相同，在當代中國，愛國須將執政的共產黨及國家、社會主義制度高度統一，各種愛國主義教育中自亦少不了歌頌共產黨、宣揚紅色精神部分，紅色旅遊便是建基於此。

然而近年關於紅色旅遊中的各種亂象卻層出不窮，一些地方形式主義痕迹十分明顯，譬如到現場只需拉個橫幅、揮揮旗幟、拍個照就算學習過了。有些地方其實就是在借紅色旅遊之名，行遊山玩水、公款吃喝之實。更有紅色景區出現惡搞歷史、胡編亂造，甚至渲染「毛澤東顯靈」之類的封建迷信之舉，顯然與中共宣稱的「無神論」自相矛盾。如此荒腔走板，虛與委蛇，能激勵愛國之情才怪。

如果說紅色旅遊的愛國教育初衷是失敗的，那麼至少還有一點值得「寬慰」的地方，亦即當局期望的「帶動革命老區經濟發展」。有機構研究顯示，中國的紅色旅遊綜合收益正逐年上升，預計今年全年可接近六千億元，五年後更將突破萬億元市場規模，因此不少景區都在搶着開發紅色資源，到處擴建美食購物一條街，打造遊樂設施，並實行打包景點、抬升票價等套路化操作，硬是將愛國當成了生意來做。

利益當前，誰還管丟臉不丟臉。再說了，當官的都將資產轉移到國外，老婆孩子早已辦好移民，卻要求普通民眾必須愛國，既不公平，更難做到，所以口頭愛國便成了全社會心照不宣之事。