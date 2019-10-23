功夫茶：整色整水徒添亂　官僚斷估冇辛苦

廢柴政府但知周身郁，扮忙碌，實際上一啲實事都做唔到，更加係添煩添亂！呢！剛過去嘅周日九龍區遊行，再次演變成大規模衝突！厲害了，警方又出動水炮車狂射藍色水柱，話就話驅趕人群；今次支水炮，不似之前被嘲「腎虧」屙尿都冇力，竟兩次以藍色刺激性水劑勁射向清真寺，都唔知係有心定無意，功夫茶但知一炮之戇射，搞到林鄭同埋難得蒲頭嘅盧偉聰要親臨道歉咁大陣仗！

嗱！唔係認叻，功夫茶大早已批「水炮車整色整水，人為噴污多舊魚」，如果廢柴政府虛心受教，就唔使一再受辱丟架！講真，你話要道歉，又點止係得清真寺吖！之前被噴到嘅古蹟聖安德烈堂呢？仲有彌敦道不少商戶賴嘢，大量藍色顏料水流入店內，有糖水店、麵店中招，食材要作廢，你哋有冇道歉啊？講嘢！

呢！水炮車整色整水就勁無比？查實就係笨賊加個箍！喂，最初就嚇鬼，又話可以靠藍色水劑辨識暴徒，但真相係根本冇人因染藍而被捕，更何況依家又有「禁蒙面法」，嗱！已經有晒識別喇，又唔見你哋去拉晒啲暴徒？所以話一味周身郁，又唔見真係有貨賣，反而搞到一街一路都係藍，好異相礙眼啫，搞到食環署啲清潔工人洗街洗到嘔！水炮亂射，止亂無能，添煩就有！差佬死牛一邊頸，又不聽功夫茶言，抵佢死！

嗱嗱嗱！講開呢個廢柴政府，至叻怠政。各位街坊，千祈咪以為功夫茶專係雞蛋裏挑骨頭，好似搞環保呢瓣，最近申訴署就狠批環境局及環保署推動電動私家車發展未如人意，狂數佢哋七大罪，主要就係一味斷估冇辛苦，未能掌握實況以配合長遠措施。最明顯嘅係推動電動車，大幅削減其首次登記稅，政策改變又冇向市民解釋清楚，而公私營停車場嘅電動車充電設施又明顯不足，政府又不跟進冇規劃，試問啲車主怎會有動力改換電動車，而空氣中嘅二氧化氮濃度又點會改善？市民只好繼續忍受灰濛濛嘅大氣同埋經常「爆錶」嘅空氣污染。廢官無能，港人健康受威脅！

唉！廢柴政府把口又話關心兒童，其實又係頻頻撲，冇聯絡嗰隻！嗱，事實勝於雄辯，近年虐兒個案不斷上升，有細路受虐後慘變植物人，甚至死亡！申訴專員一語道破，認為防止虐待兒童通報機制一直唔夠完善，亦未有規定知情者必須舉報，致使政府當局往往喺悲劇發生後才能介入。即係咁，賊過興兵，有鳥用咩？

其實，講到尾又係教育局唔夠主動，功夫茶深信，辦教育就係不能愛得太遲，要主動留心學童平日嘅身心發展！發現唔妥即刻跟進，而依家一班廢柴高官，辦教育唔攞個心出嚟，一味斷乜估，冇痛苦！有廢官才有廢青，香港教育所以畀人彈到一面屁，大家知道點解喇！