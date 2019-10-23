正論：抱殘守缺無退路　撥亂反正有前途

暴燄焚城，政府一籌莫展，香江看似窮途末路，愛國愛港之士圖力挽狂瀾，為這個家尋出路。《易經》有云「窮則變，變則通，通則久」，社會既然到了存亡階段，不放膽求變，難道像植物人等待拔喉嗎？

港府不是沒有變招，可是卻是走回頭路，月初宣布引用殖民地時代古老法律《緊急法》來實施《禁蒙面法》，當年六七暴動時港英政府出動這招奏效，可是港府實在變招太遲，錯過最好時機，而且做得不徹底，畏首畏尾，結果不但沒有成功止暴制亂，反而暴徒行動更加升級，反對派趁機發起多宗司法覆核，指新法規有違《基本法》，社會有呼聲要求人大釋法一錘定音，免卻又一連串司法紛爭。全國人大常委譚耀宗表示暫無聽聞人大常委會要就《緊急法》釋法，他稱對政府勝訴有信心，自己亦看不到有釋法需要。譚又強調，人大常委會必會小心處理釋法問題，在有需要時才會進行。

對於人大是否主動就《緊急法》釋法，全國人大華僑委員會主任委員、港澳辦前主任王光亞日前亦表示，人大要做甚麼事情，要看特區有否請求，如果有需求人大才會做。言下之意，回到基本，港人治港，中央不輕易插手。而事實上，一國若是想出手，水到渠成，豈會像現在任由示威暴潮淹沒兩制？

中央之所以遲遲不出手，顯然是顧忌國際輿論口水戰，反對派便以此作文宣攻擊，疾呼回歸才廿二年，「五十年不變」的保證便幻滅。然而細看《基本法》相關條文，第五條雖然訂明「香港特別行政區不實行社會主義制度和政策，保持原有的資本主義制度和生活方式，五十年不變。」內容所說的只是制度與生活，可沒有涵蓋所有事務，眾所周知防務與外交已不在此列，而條文亦沒有「五十年不管」的意思。所以中央及港府，實在有大量空間合情合理合法地去處理這次危機。該管還是要管，難道中央出手平亂，香港便會廢除資本主義嗎？社會這樣紛亂，現在依然保持跑馬跳舞，他日回復正常秩序，這些生活方式還是會繼續。

條文是死的，人是活的，需要由人去執行條文，而不是被綁手綁腳。面對逆境，求變才是真理。中國大陸經歷文革十年浩劫，百廢待興，鄧小平倡導改革開放，在社會主義及共產主義的理論及意識形態的基礎上，引入資本主義在市場經濟上的部分概念，發展成中國特色社會主義，經歷四十年不懈努力，國家高速發展，已成為世界第二大經濟體，多個內地城市騰飛，北上廣深比起香港，潛力有過之而無不及，尤其是落後的深圳成功轉型為創科之城，而一河之隔先進的香港不思進取，終淪為暴亂之都。

事實證明，應改則改，改變不可怕，變得不得其法才是問題所在。特區政府正正是反面教材。二○一六年十二月十四日本報《功夫茶》以標題「禮賓府唔改名 香港實冇運行」文章提醒政府注意，特首官邸在港英時代叫港督府相安無事，偏偏回歸後改稱「禮賓府」，結果主人的命運亦像賓客，沒有一個能住得長，曾蔭權爵士七年任期，身敗名裂，本來磨拳擦掌預備大幹十年的梁振英，最終都是五年就灰溜溜下台。「唔怕生壞命，最怕改壞名」，北宋末代皇帝欽宗改國號靖康，當時有人將兩個字拆成「十二月立康王」，一語成讖，皇帝後來給金人擄走，而宋室南渡同年十二月，又真的是擁立康王趙構，亂改皇帝年號犯忌，一區領導人府邸亦是一樣。

連同第一任的董建華，三位特首沒有一個打破「十年魔咒」宿命，當日《功夫茶》文章忠告特區政府下一任特首，為免犯忌，應該把「禮賓府」改名為「特首府」或者「特首官邸」，繼任的特首林鄭月娥不聽東方言，吃虧在眼前，弄得天怒人怨，能否捱滿任期尚是未知之數，連任恐怕是天方夜譚吧。

名不正則言不順，言不順則事不成，毋須堪輿學家給意見，單從「禮賓府」字義便知大大不妥，作為七百萬港人之首竟然不做主而作賓，即是「反主為客」，自己邀請外部勢力入屋作主，英美老實不客氣，米字旗及星條旗飄揚，五星旗及區旗漂海。而且「禮賓」與「禮崩」同音，現在特區不正是烏煙瘴氣，禮崩樂壞嗎？

過而能改，善莫大焉。特首府邸要改名，特區管治班子亦要改組，不能再留廢官之最、律政司司長鄭若驊，其餘濫竽充數之徒亦要撤換。制度上不善之處亦要改良。港人治港，令到香港瀕臨不治，中央切勿再等港府開聲要求，有些人自以為好打得，根本不知自己錯在何處，又怎會懂得適切求援？特區主權在一國，這個「主」字亦包含「主動」的意思，中央有槍有炮有人才，只要有決心撥亂反正，來為特區做個急救大手術，掃除毒瘤，打通經脈，香港一定會有脫胎換骨的一天。

一國兩制並非死板塊，配合時代轉變靈活調節才有前途，亦可擴至全國帶動改革。類似的操作如橫琴的「一島兩制」，為小小的澳門特區增添更大機遇。中華民族在危難時堅忍求存，在發展時靈活求變，數千年來起起跌跌，現在不又是回到世界舞台的中心嗎？東風吹，戰鼓擂，現在世界上究竟誰怕誰？連法國總統馬克龍都說西方霸權將到終結時，東方巨龍飛躍，香港不是沒有路走，只是久病飛不起罷了。