香港的反修訂《逃犯條例》示威暴亂到了今天，道理還是糊裏糊塗說不清，就連大學校長、社會精英的論調，也與衝在前線、攻打警員、破壞店舖的暴民相同，是他們本來便是不智、反智？抑或是政治偏見把他們的理智掩蓋，多年建立起來的智慧和理性思維喪於一時？

非法的便是非法，怎可以用某些政治主張便把非法變成合情合理。這樣的思維類似邪教行為，把政治相等於宗教，變成天上王國降臨主宰世俗社會，凌駕所有人間的法律、道德、規矩。但問題是，這樣的宗教思維、政治思想，不可能經民主法制產生出來，誰可以把這樣的宗教、政治解釋成如此絕對？權威的來源在哪裏？

即使說香港受內地影響，特區政府變成「港共」，這些概念的輕易轉換是怎樣來的？是誰作這樣的轉換？有甚麼證據、道理可以肯定這樣的轉換是可以的？

現時反政府的各方勢力依據的是：特區政府親共，而中共是邪惡的，特區政府也便是邪惡。但是，中共近百年歷史經歷幾番轉變，哪有一成不變？中共革命成功，經濟社會建設成功，不是中國社會通過中共的成功，難道是魔鬼的功勞？在改革開放這麼多年之後，中共哪方面是邪惡？特區政府有哪方面是因中共而變得邪惡呢？

用邪惡的概念，便是非理智的宗教或邪教的思維、說法，難道香港的精英與暴民一樣都是信教，且信的是近乎邪教那類？耶穌說「凱撒的歸凱撒，上帝的歸上帝」，地上的政府便不是完美，也不用宗教的完美標準來要求。

政府是眾人的，便讓眾人一起建設。建設的方法只能是民主原則，大家參與，少數服從多數，願意包容與妥協，因為任何美好的都不可能一下子建成，而是積少成多地累積建設。革命是破壞，「攬炒」則是騎劫社會的不民主、不公義的全面破壞。民主要求的是建設、發展，不是破壞、摧毀。公義是尊重其他人，不是損人利己。而示威暴亂說是為了下一代，為甚麼要破壞現在，使下一代沒法繼承？也不應替下一代選擇，強迫接受今天少數人的要求。

民主、公義等等都是包容與妥協，接受不同人的不同要求，不同的取捨。或許發展的步伐慢一些，得出的結果不甚理想，但只要基礎還在，仍然可以逐步改善。

事實上，新加坡從空無一物到今天超越香港，靠的是穩定的幾十年建設。瑞士之所以成為人間樂土，不是為完美而革命，而是妥協的改革。香港要搞甚麼「革命」？要把所有人都變成邪教教徒嗎？