這些日子，反修例暴亂的暴徒們總是有規律的採取行動，一是逢周六、周日或節假日大搞，進入周四、周五時就會炒作製造一些參與暴亂之人如何受到迫害、流血，甚至「生不見人、死不見屍」之類的駭人「新聞」，煽動縱暴市民和社會輿論義憤填膺、同仇敵愾，為周六、周日的暴亂助威造勢。二是暴徒在暴亂中使用的武器、武力不斷升級，殺傷力、破壞力加大。三是暴力毀壞打擊的對象聚焦在與中國、中資、中國人、中華民族、中國歷史文化有關的物和人上，凸顯這場暴亂的政治目標就是仇視中國，要搞港獨，要分裂中國，要向中央政府奪走香港的管治權。

與此相對應的，是朝廷和香江府衙還是「冷靜對待」，還是只有氣無力的「譴責」幾句了事，警察「止暴」也無新招，對暴徒的猖狂進攻、武力殺傷力大增還是「以逸待勞」。看上去，這像是在「配合」暴亂打一場持久戰，讓這一切「常態化」。這樣的持久戰打下去，大概最合發動策劃這場暴亂的幕後黑手之意。第一，他們可以用最少的成本、最小的代價打殘香港，玩一場影響中港兩地深遠的「顏色革命」；第二，中美貿易戰、中美「新冷戰」需要他們在香港擺開戰場，長時間的向北京添煩添亂，施加壓力；第三，持久戰拖得愈久，北京出兵鎮暴愈是師出無名、愈是喪失鎮暴意志和機會；第四，持久戰拖得愈久，愛國愛港陣營和「中間民意」對北京愈會喪失信任和信心，覺得朝廷無用，還講甚麼愛國愛港，維護「一國兩制」、國家主權和尊嚴？講甚麼中央權威、原則底線？

因此，朝廷和香江府衙不要以為持久戰是甚麼「好事」，拖字訣是甚麼高招，不要以為拖來拖去，香港民意就會「轉向」、就會「同聲譴責暴亂」、就會「和暴力割席」，當局就可以像對付七十九天「佔中」似的「和平清場」解決問題。這樣美滋滋的僥倖之夢千萬別做。

是的，這樣的僥倖之夢不能做，持久戰打不得，止暴制亂拖不起，怎麼辦呢？還是那句老話，「只要精神不滑坡，辦法總比困難多」，朝廷還是趕快檢討一下自己的精神狀況吧！