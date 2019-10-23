台灣當局拒絕殺人案香港疑犯陳同佳赴台自首，還惡人先告狀，反指港府對事件的處理手法矮化台灣，將台灣視為中國大陸一部分，導致雙方不能進行司法互助協商。行政院長蘇貞昌更搞笑，指港府送陳同佳到台非常詭異，台灣絕對不會陷入大陸圈套云云。

最詭異的恰恰是民進黨當局，陳同佳主動到台灣自首，是自己的選擇，既與港府無關，更與大陸沒有半毛錢關係，這算是甚麼圈套？都說政治是骯髒的，但沒想到會骯髒到這種程度，民進黨當局為了選舉，公然顛倒是非，推卸責任，更不惜犧牲司法，放棄公義。

國民黨總統候選人韓國瑜也看不過眼，批評陸委會拒絕讓陳同佳赴台自首，是「自我閹割主權，甚至干預司法」，一個不敢行使司法權的政府，有甚麼資格談人權，又如何捍衞台灣主權。最諷刺的是，台灣檢方之前曾請求引渡疑犯，且發出通緝令，並無表明反對港府修訂《逃犯條例》，如今卻自打嘴巴，這是何其兒戲，又是何其荒謬。

同樣荒謬的是，台灣當局指疑犯此刻身處香港，質疑港府為何不審判，並強調如果類似事件發生在美國，美國政府絕不會將人送往他國審判。這分明是強詞奪理，殺人案並非在香港發生，港府有何權利審判？至於說美國不會將人送往他國審判，那是因為美國霸道，港府豈能相提並論？實際上，美國不僅不會將人送往他國審判，甚至可以將國內法律凌駕於國際法律，實行長臂管轄，跨境捕人，難道其他國家也可以這樣做？

說穿了，民進黨當局上綱上線，將殺人案疑犯赴台自首政治化，無非想藉此繼續為明年大選造勢。香港爆發反修例暴亂後，蔡英文異常興奮，不斷煽風點火，從中撈了不少油水，個人聲望一舉超過其他候選人，現在正是食髓知味的時候，豈會放過任何機會。所以說，這年頭愈來愈沒有是非對錯，為了政治，連臉皮也不要了。