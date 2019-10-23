反修例風波持續超過四個月，就在大家開始忘記事件關鍵人物的時候，陳同佳的名字又再浮現，他去年二月到台灣旅行，涉嫌殺害女友潘曉穎，造成一屍兩命，潛逃回港，因洗黑錢罪名被判處監禁，日內即將出獄。港方以兇案在台灣發生、沒有司法管轄權為由，加上兩地沒有引渡協議，因而修訂《逃犯條例》，希望可以合法地移送陳同佳往台灣受審，但隨着修例撤回，陳出獄後將會逍遙法外，形成司法公義一大諷刺。

據悉有神職人員介入，陳同佳應承前往台灣自首，可是事件未能就此順利解決，台灣作出多項聲明，包括指陳即使自願前來亦不算是自首，不會有相關減刑考慮，而謀殺罪名是可判死刑；另外，亦斥責港方棄用司法平台，採用人治手段是矮化台方，因此將不會接收疑兇，並禁止陳同佳登上飛往台灣的客機。

兩地為此爆發爭拗，台灣的前總統馬英九指摘蔡英文在陳同佳案噤聲，死者家屬情何以堪。法律界人士則表示，這形同放棄司法主權。另一方面，據了解，台方曾向港府提出兩次司法互助請求，希望遣送陳到台灣接受偵審，並取得香港對陳同佳的訊問筆錄及其他證據，但是未獲回應。台灣的行政院長蘇貞昌質疑港府以陳同佳案合理化「送中」。雙方各執一詞，事件看似在短期內難以解決，陳同佳出獄之後將會是自由身，有人更加擔心他的人身安全。

香港人殺香港人，究竟香港有沒有司法管轄權呢？台灣直指本港應該去審理這宗謀殺案，港方則擺出愛莫能助的態度。其實，來說是非者，實乃是非人，台方斥港方將刑事案政治化，那麼拒收陳同佳亦是以政治的立場去處理案件，沒有把公義放在首要考慮，雙方彼此彼此罷了。若純粹以法律立場，陳同佳投案，絕對沒有出手阻止的必要。很明顯，兩地政府在角力，可憐的是一縷芳魂，沉冤何日能雪呢？