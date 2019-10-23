沒有最瘋狂，只有更瘋狂。黑衣暴徒瘋狂破壞香港，打砸搶燒無所不用其極，舉凡是中資店舖都不放過，連老字號北京同仁堂也被放火燒毀，罔顧店舖樓上有住客居住，簡直喪心病狂。很明顯，這班人仇中仇到失心瘋，沒有道理可言，更令人心寒的是，至今仍有縱暴市民支持這些暴行。中港人心愈走愈遠，香港甚至步向法西斯之路，中央對香港戒心愈來愈大，不足為奇矣。

那些無腦暴徒、大學生和縱暴愚民一直有種自欺欺人的幻想，總是認為中國沒有香港便無法生存，卻從沒想過事實恰恰相反，中國沒有了香港依然是世界第二大經濟體，反而香港沒有了中國就甚麼都不是。

須知道，外資所以將資金經香港流入內地，無非覷準香港法制較完善、金融市場較成熟，他們自始至終都只是為了同內地做生意，而非貪圖香港區區七百萬人市場。一旦中國法制和金融市場能夠給予外資足夠信心，還要香港這個「連繫人」幹嗎？

最近有些關於澳門的新聞十分值得留意，一是中央擬在澳門設立證券交易所，配合粵港澳大灣區發展。二是全國人大擬授權澳門，對橫琴口岸澳方口岸區及相關延伸區實施管轄。事實上，現時橫琴正實行「一島兩制」，橫琴島內的澳門大學新校區實行的是澳門法律。澳門那一制在橫琴繼續擴大，加上設立澳門證交所，中央有意以澳門分薄香港的重要性，訊息還不明顯嗎？

儘管內地指出，澳門證交所主要發展債券市場及融資租賃市場，將與深圳交易所和香港交易所「錯位發展」，不會直接競爭，但明眼人都知這些只是客套話，尤其是港澳辦官員近日明言香港應借鑑澳門的「一國兩制」，不滿之情溢於言表，可見一斑。

無奈的是，香港陷入一片政治狂熱，上述消息根本沒有多少人關心。部分人則繼續夜郎自大，認為澳門又好，深圳又好，上海又好，沒有一個地方能夠取代香港。

當然，沒有事情能一蹴而就，中央即使要發展澳門為國際金融中心，目標不是短期內可以達到，但世上無難事，誰又想到回歸之初，只是供港人揼骨買A貨的深圳，現已變成為國家創科重鎮？GDP甚至已經超越香港？這不過是短短十多廿年間的事，深圳變化之大有目共睹。澳門不斷發展，誰知下一個十年，東方拉斯維加斯不會變身成為另一個國際金融中心？

反觀香港，廿二年來產業結構一成不變，依然是金融和地產兩味，爛船之所以仍有三斤釘，全靠老本深厚而已。問題是，反修例暴亂已傷及香港筋骨，老本還能吃多久，中央還會眷顧多久，值得深思。