教師是個甚麼行業？有人形容是三尺講台，三寸舌，三寸筆，三千桃李。同一句話搬到中文大學，現在它的網上美名是「暴大」，看了暴大幾宗事件，忍不住讓人生起三寸舌、三寸筆、三變校長的感慨。

中大校長段崇智日前發表一封公開信，如沸油滴進香港大學圈的鍋，也如連續劇般成為港人必追的校園劇。四個多月的黑色暴亂，已有二千六百多人被捕，當中大學生很多，中大學生早前包圍行政樓，要求段崇智與他們對話，並責難大學管理層對學生遭警方不合理對待不聞不問。段其後在與學生對話後發表公開信，談到「三十多學生被捕、二十學生遭到不合理對待」，段稱將去信政府促成當局設立機制外的調查；最讓人詫異的是，段在信中承認「大學在此史無前例社會挑戰下的不足之處」。

段崇智所謂的大學不足之處，回應的是學生懇求大學的保護，意即段承認大學沒有保護好學生。試問，有大學生蒙面衝擊、破壞社會設施及秩序，大學也要保護好他嗎？又或者大學生明知集會、遊行屬非法，仍堅持參加，被捕後又要大學保護嗎？段校長是否目無法紀？最起碼，這一定不符大學校長身份及大學職責吧？

這封建議不合法、言談不合理、處理不合身份的公開信，當然引起熱議，罕見的是八大校董會主席隨即發表聯合公告，指明大學不是尋求政治議題解決方案的戰場，不應捲入支持某一特定政治立場的漩渦，大學有既定機制和程序處理違反法例或大學規則的人，每個人需要對自己行為負責。公告特別指出，大學校園或任何其他地方都不容許有任何形式的暴力行為、粗暴言語和無禮行為，亦無法容忍塗污及破壞財產的違法行為。八大校董會主席言明大學是傳授知識之地。

大學之道，在明明德，但段校長與學生的校園劇，卻讓我們明白到，香港不只是教育與學生出了問題，連整個大學管理都出了問題。