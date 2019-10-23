本欄經常引用以往的說法，目的是強調分析、判斷問題的一致性。尤其是作為政治觀察者，更應綜觀各項因素，配合天時、地利、人事去評估政局走向，不能隨風擺柳，更不能走一步才算一步。

以天時氣運觀之，香港特區五行忌火，最怕熱燥的時節，回歸以來大部分亂事都是始自夏天，今趟的反修例運動亦然。故筆者認為，要平亂就須得在秋天行動，待冬天收成。

七月十五日，本欄發表過一篇文章，題為「配合天道人道解決困境」，文中說：「最近的時間轉折點是八月八日，時逢立秋……暑氣漸消，金風徐來，要紓解民怨，由當天之後所做的事方有機會奏效。不過，如今的氣候不同往昔，有時整個秋天都熱得跟夏天一樣，要到冬季才涼快一點。二○一四年的佔領行動，也是待入冬後才能平息，今年如何，就要看香港的造化了。八月八日之後，政府可以考慮向反修例的示威者作適當讓步……示威者愚頑，非要用『撤回』字眼不可，那就不妨順着他們的意思，改用撤回二字。反對派要成立獨立委員會調查整件事情，如果當政者是問心無愧，也不妨撫順民意。」

文中提出的主要觀點是：平息亂事的重要舉措應在立秋後才推出、撤回條例和成立獨立調查委員會這兩項訴求都可以接受。昔日不少建制中人深信，反對派提出的「五大訴求」，京港政府會寸步不讓，事實證明，那是誤判。特區政府在九月四日宣布撤回《逃犯條例》的修訂案，時間正逢秋後。近日特首林鄭月娥更放出風聲，說獨立調查委員會並非一定不可以成立。

林鄭月娥指出，待今年底監警會的報告發表後，如果大眾不滿意，特區政府可以考慮採用其他調查方式。言下之意，正是為推出獨立調查委員會埋下伏線。所謂「事有必至，理有固然」，世事發展很多時是有理路可尋的。