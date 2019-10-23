笑看天下：人無善志 失其本宗-施友朋 評論員

漢奸黎近排除了喺其何文田漢奸大宅廣邀泛民反對派攪局外，就係頻頻飛去美國唱衰香港。呢，日前佢又去美國出席活動，大發謬論，一派胡言亂語，條契弟直斥中共只想將香港變成內地其中一個城市。

其實，香港正在日益沉淪，而內地城市唔好話北上廣深，即使二、三線城市都日漸在改變、發展，你估變成內地其中一個城市好失禮咩？條契弟對內地嘅騰飛發展偏偏當睇唔到，一味盲叫「中共崩潰」，又話一國兩制好快結束，睇怕條契弟自己結束，一國兩制仍穩如泰山。

最令人不齒嘅係，漢奸黎被內地傳媒炮轟為「叛國禍港四人幫」之首，一味美化暴力，話過往香港年輕人一直投訴年長一輩對北京抗爭未能成功，故今次年輕人以自己嘅方式爭取，甚至出現暴力場面，但兩代人從未如此高度團結過。黎渲染修訂《逃犯條例》是壓毀香港最後一根稻草，所以港人出來抗爭，守護香港。

「守護香港」呢句話出自條契弟把口，一如佢成日將「道德」、「良心」掛在嘴邊，真箇是比粗口更難聽，比屎坑更臭！香港之所以烈火暴力一發不可收拾，就係佢張毒果報成日鼓吹違法達義，美化暴力，搞到香港雞毛鴨血，漢奸黎難辭其咎！

漢奸黎一心為美國而戰，搖尾乞憐做美國忠狗。佢自己無善志，卻滿嘴歪理，指香港示威者揮舞美國旗，全因港美共同珍視相同自由價值，希望美方持續關注香港，對港展示道德上支持。

魯迅曾經說過，明人好刻古書而古書亡，因為他們妄行校改。今漢奸黎自甘墮落做美國狗，卻把美國佬向來嘅背信棄義、粉飾霸權妄行校改成「珍視自由」、「展示道德」，如此亂吠一通，不正是佛頭着糞嗎？

漢奸黎禍國殃港，妖言惑眾，狗嘴自是長不出象牙。呢條契弟失其本宗，以賣港為榮，把香港年輕人綁上其戰車，居心叵測！