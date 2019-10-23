種族清洗可能在我們眼皮下赤裸裸地上演。土耳其軍隊清剿敍利亞北部的庫爾德族武裝，至今造成最少一百二十人喪生，幾十萬人流離失所，大國們卻繼續奉行綏靖政策，任由土軍逐步控制安全區全境。美方斡旋爭取而來的一百二十小時停火令，實施的第二日就被槍炮聲劃破，事情按照着土耳其總統埃爾多安心目中的劇本發展，而特朗普只是冷冷拋下一句說話：「我們從未同意照顧庫爾德人一生。」

撤退的美軍暫時進駐伊拉克的庫族城鎮埃爾比勒，被人投擲石頭和番茄。據美國國防部部長埃斯珀所說，他們是到當地與伊斯蘭國（IS）的餘黨作戰，間接否定了特朗普「讓大兵們回家」的堂皇說法。

美軍班師計劃受阻，皆因手頭上有很多戰略重地不能捨棄，尤其是敍利亞東北部的一些油田，俄羅斯的僱傭兵日前就試圖靠近佔領，最終被美軍戰鬥機空襲擊退。事情反映這不但是土庫之間的攻防戰，還牽涉複雜的接管問題。

敍俄聯軍固然想趁此機會收復北部邊境，但埃氏不是省油的燈，他正利用國內那三百多萬敍國難民開展其吞併敍北的大計。土耳其本已控制住敍國西北一帶，下一步就是將餘下的接壤地方南伸三十公里，設置難民徙置區，透過行使對難民營的管治權，慢慢偷換成對敍國疆土的管轄權，變相在土耳其的南部開闢一條寬闊的籬笆。它既可緩衝敍國內戰的軍事威脅，又可以展望發展新城鎮，形成一條人口稠密的經濟紐帶，利用它對土耳其出口的依賴，製造每年逾百億美元的經濟收益。

為了實現這個願景，埃氏必須將庫族清剿和驅趕，萬一讓他們落地生根，安全區就會成為庫爾德立國的福地，儼如封鎖了土耳其的南部。倘若他們與土耳其境內的庫族合流，則有可能向北反吞併，損害國土完整。埃氏先發制人，就是防患於未然，不讓國內的庫爾德工人黨有機會造反。