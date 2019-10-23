行政長官日前發表施政報告，聲言要「加重藥」解決香港積累多年的房屋問題，更提高首次置業人士的按揭成數。對此，社會各界當然表示歡迎，但問題是，置業問題真的如此可以解決嗎？

上星期，林鄭月娥一句「不再需要為住屋問題費煞思量」，引起大家的期待關注。今年的施政報告提出，透過香港按證保險有限公司扶助首次置業人士，以九成按揭保證的價格，購買價格上限為八百萬元的住宅物業。特別令人注意的是，若然置業人士未能通過壓力測試，仍能申請最高九成按揭成數，惟保費或利息將會額外調整，以及每月入息至少達到五萬六千元。

然而，今年至明年的經濟展望，預期情況不容樂觀。雖然本港近日暴亂活動未有直接衝擊樓市，但未來樓價下行的壓力仍是相當之大。如果市民因為政策出台而急於「上車」，有機會形同「火中取栗」，日後甚至會出現多年前「負資產」的情況。故此，市民於購置住宅物業前，亦應考慮當中的風險，包括外圍經濟因素及個人承受能力。

另外，特區政府將推行「白表居屋第二市場計劃」（白居二）恒常化，並且將會逐步增加配額。「白居二」推行數年，不外乎就是兩個問題尚未解決。第一，抽籤機制應加入申請年期的因素作為調整，避免有申請者多年之後仍然空手而回。現時的機制可說是相當「公平」，不論是首次還是多年的申請人士，中籤的機率也是幾乎一樣。事實上，資助性房屋不是輪盤遊戲，而應該盡量營造公平環境分配機會。每當出現極端幸運或不幸運的申請者時，實則就是反映制度中的缺陷。

第二，就是許多未補地價的居屋已過政府的擔保期，使有意置業者難以申請到合理的按揭計劃。現時，居屋的擔保期一般是三十年，但流出綠表市場的單位卻往往超過二十年的樓齡。即使「白居二」中籤者有能力支付首期，但因擔保期餘下少於十年，致使每月還款額容易高於承擔能力。一直以來，坊間有聲音希望政府能為「白居二」或綠表人士所購置的單位提供更長的擔保期。然而，當局如今只增加申請名額，卻不理當中執行細節，感覺就似欠缺真正的承擔。

與此同時，當局將以市場二折的定價，出售現時三十九個「租置」屋邨內約四萬二千個未出售的單位，但暫緩擴展「租置」計劃至其他屋邨。事實上，現時租置屋邨樓齡較高，日後或需面對不同規模的維修計劃。加之，「租置」社區一直要求解決混合業權的情況，界定清楚政府及業主的責任。若未能解決有關問題，貿然重推舊「租置」計劃，未必能吸引租戶「上車」。當然，長遠來說，還是需要全面推行「租置」，讓基層市民也能有能力擁有自己的居所。

說到最後，還是政府承擔的魄力。面對香港半世紀以來的困局，當局理應釜底抽薪做好政策。今年的施政報告只能說不完美但可接受，仍然有種未能擺脫過往思維的感覺，難免令許多市民感到唏噓。