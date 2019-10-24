功夫茶：資助換車突變卦　環境局害慘業界

開講有話：女人心，好難跟！嗱，隔籬個𡃁妹兩日前話自己剛發育，今日就笑住話畀阿媽知，胸圍要買三十六！喂！大家千祈唔好笑，呢個冇靈魂政府仲難跟，推動政策，仲衰過功夫茶隔籬個𡃁妹，話變就變，仲要變到離晒罩嗰隻！

呢！大家都知道政府推行環保一事無成，膠袋徵費實施咗十年，但一啲成效都冇，市面上濫用膠袋、過度包裝嘅情況依然存在，嗰位環境局局長阿星哥先話要檢討，於是一輪諮詢、研究，拖吓拖吓到頭來又係得個吉！嗱！為改善路邊空氣質素，政府曾經牙斬斬，話要資助柴油商業車輛車主淘汰舊款車，更換成廢氣排放量較低嘅歐盟六期型號。香港空氣污染嚴重係人都知，空氣中嘅有害二氧化氮主要就係呢類柴油舊款車排放出來，政府有此換車計劃，本來功夫茶都想畀個「like」佢！

嗱！點知廢柴政府又係為德不卒，政策五時花六時變！業界指前期換車計劃一直持續，去年施政報告公布擴展資助至歐四型號，不過計劃仍未展開。即係咁，因為政策唔銜接，家陣突然「斷纜」，換新車又唔知幾時，搞到由今年初起，非專營巴士營運商為等待申請資助，紛紛擱置換車計劃。

問題來了！換新車無着落，加上近期反修例風暴，旅遊業係重災區，過境巴士同埋遊客大跌；家陣營運商兩頭唔到岸，每年約有四百輛三十一座或以上嘅非專營巴士要更換零件如底盤、座椅、冷氣等。之不過家陣營運商擱置咗換車計劃，搞到一啲經營咗好幾十年嘅車身製造商、巴士座椅製造商、底盤代理商冇晒生意，只靠零星維修生意吊命！

呢！元朗有間經營咗成三十年、佔地約八萬平方呎嘅車身製造廠已停工；另有一間七十年歷史嘅巴士座椅製造廠亦面臨同樣困境，一葉落而知天下秋！難怪有代理商感嘆：政府係好心做壞事，香港幾十年嘅汽車工業隨時因為一個唔持續嘅政策無晒！嗱！除咗逾百間巴士業供應商，仲有約五千個家庭靠呢個行業維生，家陣就係因政府政策話變就變，搞到業界雞毛鴨血，手停口停，行內「吊緊鹽水」好淒涼！

呢個政府就係無能，要減廢排污，所謂多管齊下實際係多方面添煩添亂，政策冇通盤考量，好似「綠色運輸試驗基金」咁，業界反映未能完全配合本地運輸業界喺續航力同埋充電嘅需求，而且申請繁複審批長！嗱！環境局一眾廢官，依家又話正草擬有關計劃細節，又話稍後諮詢業界喎！

唉！唔好畀功夫茶批中，噏來噏去，又係「下筆千言，離題萬里」，業界家陣喊緊救命，有冇即時解困措施啊？冇！咁就鞠躬下台啦！咪再廢話連篇獻世咯！