神州觀察：神州毒禍仍成災　滅黑梟更待何時

最高人民法院昨日晒出刑事審判「成績單」，指過去五年，內地共判處近六十二萬毒犯，其中重刑率為所有刑事罪案之冠，數字令人觸目驚心，更再次折射出禁毒形勢依然嚴峻，毒禍仍然是中國社會最大的禍害。

最高人民法院院長周強向全國人大常委會第十四次會議報告刑事審判工作時披露上述訊息，報告顯示，自一四年至今年六月，內地法院審結一審刑事案件六百二十八萬宗，判處近七百一十萬名罪犯。其中在嚴懲毒品犯罪方面，全國法院審結一審六十一萬三千宗，判處六十一萬九千名罪犯，重刑率約兩成二，高出同期全部刑事案件重刑率一成以上。數字會說話，按上述數據，五年來幾乎每個月都要審判逾萬宗毒品罪案，逾萬人獲刑，即使重刑之下，仍有如此之多的毒販，可見內地毒品危害程度令人難以想像，更遑論當中還衍生出無數的社會治安案件。

不可否認的是，內地禁毒部門不遺餘力掃毒，但各地毒品犯罪卻依然猖獗，原因就是沒有堵住源頭，包括毒品走私在內的各類跨國犯罪活動無日無之，周邊毒源地和國際販毒組織對中國滲透不斷加劇，成為中國近年毒品犯罪高發、治理難度大的重要外部因素。另一方面，有禁毒員警蛇鼠一窩，只要給錢，「白粉可變米粉，毒資可變賭資，大案可變小案，小案可變沒案」，部分公安一邊掃毒一邊充當「保護傘」，如此禁毒，毒品自然禁之不絕。

必須一提的是，近年內地毒品氾濫，香港黑幫和勝和前坐館、泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻集團「貢獻」最大；甚至不到一年，「上海仔」集團至少已涉八十多宗的販毒大案，幾乎三、四天就有一宗，當局對此不可不正視。事實上，中國與周邊國家跨國執法合作一直頗有成效，除了嚴打境外電騙等經濟犯罪外，跨國掃毒引渡毒梟也早有先例，當年曾與泰國、緬甸、老撾警方合作緝捕大毒梟，並引渡至中國處以極刑，極大震懾了周邊毒販團夥。

隨着後年中共建黨一百周年，中國全面實現小康社會的目標愈來愈近，若任由中國周邊的毒梟逍遙法外，繼續操控毒品走私入境禍害百姓，神州又何來小康呢？

在近代史上，中國曾經飽受鴉片之苦，中共建政後，毒品一度基本絕迹，但改革開放後國門大開，製毒、販毒、吸毒很快死灰復燃，各類毒品遍及大江南北，殘害生靈，為禍社會。當今天下，毒品問題遠遠超過清朝，有研究顯示，目前全國吸毒人數估計有上千萬之多。毒品既能亡國，也能滅種，當局能否禁毒，關鍵在於能否鐵腕執法，遏制犯罪，只要「毒品一日不絕」，所謂「中華民族復興」都將淪為空談。