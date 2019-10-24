世界視線：脫歐方案再受阻　約翰遜繼續頑抗

英國脫歐死線進入倒數階段，下議院周二投票否決首相約翰遜希望在三天內完成脫歐協議立法工作的議案，約翰遜隨即宣布撤回議案。另一方面，歐洲理事會主席圖斯克表明，歐盟二十七國應同意再一次寬限英國脫歐的限期。

目前看來，英國再度延期脫歐，似乎已無可避免，而對於聲稱「寧願死在溝渠裏」也不要延期的約翰遜而言，如今的形勢相當微妙。一方面他可能被迫吞下不能在十月三十一日如期脫歐的苦果；另一方面，他成功跟歐盟談判出新的脫歐方案，並取得前任文翠珊取不到的成就，文氏的脫歐方案三度在議會闖關失敗，約翰遜的協議卻成功在下議院二讀通過，而且以三十票之差獲勝。

值得注意的是，約翰遜的方案得以順利過關，當中有十九票來自工黨的贊成票，問題是，這些贊成票絕不等於無條件支持。有工黨議員稱，對約翰遜方案投贊成票是因為不想讓選民覺得該黨「阻住地球轉」，同時表明三讀時會仔細檢驗方案的細節。正因為國會不想倉促通過，淪為約翰遜的「橡皮圖章」，才會出現協議放行三讀、首相速戰速決的動議遭到阻攔的局面。

對於約翰遜來說，如果不能如期脫歐，次佳的選項是尋求國會的背書，讓英國在有協議之下脫歐。問題是，儘管圖斯克已經發話，但畢竟要落實延期，需要全部二十七個成員國首肯，中間會否出現變數？法國已表明，對延遲英國脫歐期限數天持開放態度，但不會為再次與英國談判而延期。更何況，現方案並未獲得北愛民主統一黨支持，投贊成票的工黨與其說「變節」，不如說待價而沽，爭取約翰遜政府更多讓步。

剩下來給約翰遜的選擇，可能只有提前舉行大選，以重新尋求國會大多數議席優勢，從而通過協議。現在球又到了工黨那邊，假設歐盟同意將脫歐限期延遲至明年一月三十一日，則意味着硬脫歐的風險大大降低，工黨很難再找藉口推託。目前民調顯示，保守黨的支持率正大幅領先工黨，約翰遜釜底抽薪之計有可能得逞。