正論：倒行逆施種惡果　小恩小惠難救火

這幾天香港市民茶餘飯後的話題，除了示威暴潮之外，還多了一個「一百二十元津貼旅行」，事緣坊間近日盛傳，政府會補貼一百二十元購買機票，立即引起反彈，大家都譏諷政府出手之低，實在是侮辱了香港人。政府昨日終於揭盅，原來是百二元機票補貼也不給你，只是推出百元人頭費資助旅遊業，當然惹來各界怒轟。

特區百病叢生，尤以政府病入膏肓，單是理財方面已是人格分裂，自己擁有四千四百億美元外匯儲備，財政儲備超過萬億港元，卻不還富於民，反而狂建大白象工程，倒錢入海，高鐵及港珠澳大橋使用量遠遜目標，回本無期。政府對自己揮金如土，對市民則擺出守財奴姿態，一有風吹草動便是減福利，向民生開支打主意，長者等院舍等到死，公院病人換膝關節要等十一年。經濟好景的時候，市民分享不到成果，經濟下行，整個社會卻要承受苦果，那我們要這個政府來幹甚麼？

這次反修訂逃犯例引發的暴潮，根本是政府一手造成，反中亂港的毒瘤一直存在，養癰遺患，不但沒有根除，反而不斷製造機會給他們興風作浪，暴亂拖延四個多月未平息，訪港旅客人數斷崖式急跌，較去年跌逾一半，旅業亟需救亡。港府平亂無方，又沒有良策振興經濟，惟有派錢，但派錢派得天怒人怨，香港這方面真是獨家，如派四千元秩序混亂，招致怨聲載道，今時今日還有人未收到。今次出手資助全港旅行社，入境團每名訪港旅客一百二十元；出境團則每名旅客約百元，每間旅行社兩者均限五百名額，實際最高資助約六萬元。比起往日營業額，這個金額實在是杯水車薪，旅遊業界批評連小恩小惠也談不上。

旅遊業界有聲音認為止亂才是治本之法，令旅客覺得香港安全才會來訪，否則即使政府再補貼多數百元，也難以吸引旅客來港。這番話不知有多少人說過，無奈管治團隊充耳不聞。林鄭的施政報告亦沒有振興經濟整體規劃，僅靠「擠牙膏」式措施來紓困。不認還須認，既然引用《緊急法》，香港已經是危如累卵，陷入前所未有困境，財政儲備不用來應急，還待何時？

特首林鄭月娥提倡「理財新哲學」，表示政府以往「不是太夠膽使錢」，認為未來在開支方面應「大膽一些」。她果真坐言起行，誓要一擲數萬億填海建人工島，雖然全城反對之聲不絕，她在月中的施政報告依舊死心不息，近乎瘋狂的執着，也令市民徹底絕望。這位歷來民望最低的特首，餘下任期如果想為自己的罪過補償，請實實在在地把政府一分一毫都用來紓解民困。

無論未來誰當特首，香港深層次矛盾及結構性問題都需要解決，這涉及兩制改革的大動作，需要中央出手，不知等到何時。遠水不能救近火，既然庫房多年來「水浸」，緊急關頭要「排洪」，年薪數百萬的高官，不是這樣簡單的道理都不懂得吧！